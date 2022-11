Europarlamentarul Corina Creţu: 'Mai sperăm într-o alianţă cu PSD, dar vrem şi să ne consolidăm'

Europarlamentarul Corina Creţu, prim vicepreşedinte al partidului Pro România, a declarat marţi, la Oradea, că deşi mai speră încă într-o alianţă cu PSD-ul, formaţiunea sa va continua să se consolideze pe cont propriu, pentru a putea "să ofere surprize" în alegerile din 2024.

"Pro România are capacitatea să îşi revină, să ofere surprize în 2024 şi să ofere în primul rând expertiză şi profesionalism. Noi vrem să consolidăm Pro România. Începem încet, încet să ne consolidăm pentru că noi, la Pro România, am demonstrat deja, prin guvernarea Ponta şi cu cei 2.500 de aleşi locali pe care îi avem, că suntem într-adevăr preocupaţi de grijile oamenilor. Noi sperăm şi suntem deschişi la o alianţă cu PSD-ul pentru că de acolo am plecat, până la urmă. Îmi pare foarte rău să spun: noi să fim numiţi trădători?! Păi noi am fost daţi afară pentru că ne-am opus atitudinilor autocrate de atunci. Şi acum sunt mari eroi cei care stăteau în genunchi în faţa domnului Dragnea?! Noi suntem cei trădători, care am avut curajul să spunem că ţara se duce de râpă şi că ne izolăm internaţional? Şi că am spus că nu sunt de acord cu spitalele regionale să se facă în parteneriat public-privat pentru că nu vor mai fi pentru oamenii săraci? Am aşteptat trei ani. Dar avem şi noi orgoliul nostru. Am tot sperat sincer - se ştie foarte clar - într-o alianţă, dar acum sperăm să ne consolidăm pe cont propriu şi ca oamenii să decidă", a afirmat Corina Creţu.

Eurodeputatul a adăugat că neintrarea Pro România în Parlament la ultimele alegeri a fost "un accident, nu un eşec", fapt ce a produs însă dezavantaje foarte mari formaţiunii, deoarece la nivel naţional nu prea mai este vizibilă, în condiţiile în care în plan intern se vorbeşte foarte puţin despre Europa şi despre activitatea Pro România în Uniunea Europeană, potrivit Agerpres.

Din acest motiv, a subliniat Corina Creţu, ea şi-a propus să activeze mai mult în teritoriu, unul dintre proiectele de ţară ale partidului fiind cel de reducere a decalajelor dintre mediul rural şi cel urban din România, în condiţiile în care "satul românesc devine tot mai sărac şi mai vulnerabil".

"Omul sfinţeşte locul şi eu sper ca oamenii să-şi pună nădejdea şi să-şi investească voturile în 2024 în oameni profesionişti. Pro România, deşi este un partid tânăr, este format din oameni care au dovedit că sunt profesionişti. Puţin mă îngrijorează lipsa de profesionalism de la nivelul Guvernului... Sunt gata să-mi pun toată expertiza la dispoziţie, însă, din păcate, nimeni nu are nevoie de ea în ţară. Cred că a sosit momentul unui nou început pentru Pro România", a mai afirmat europarlamentarul Corina Creţu.