Avertismentul europarlamentarului Cristian Bușoi: 'Avem nevoie de un adevărat Industrial Deal și nu doar de Green Deal'

Avem nevoie de un adevărat „Industrial Deal” și nu doar de „Green Deal”, transmite europarlamentarul Cristian Bușoi, care este și președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European.

„Onorat de primirea de care am avut parte ieri la Agenția Internațională a Energiei, în Franța, la Paris. Am avut ocazia să discut cu președintele Agenției, dr. Fatih Birol, și echipa domniei sale despre planurile de decarbonizare a industriei europene, Directiva privind design-ul pieței de electricitate, dar și despre securitatea energetică a Uniunii Europene și diversificarea surselor de aprovizionare.

Amândoi am fost de acord că este nevoie de consolidarea colaborării între Parlamentul European și AIE, în vederea dezvoltării și promovării politicii energetice durabile și eficiente în Europa și în întreaga lume. Am subliniat angajamentul Comisiei ITRE și al Parlamentului European în sprijinirea dezvoltării și implementării unor politici durabile, menite să asigure securitatea energetică și să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Am apreciat, de asemenea, eforturile depuse de Agenția Internațională a Energiei în ceea ce privește analiza și monitorizarea piețelor energetice, inovarea în domeniul energiei, dezvoltarea tehnologiilor curate și promovarea eficienței energetice.

L-am invitat pe dr. Birol din nou în Parlamentul European pentru a discuta și despre viitoarele inițiative ale UE, în contextul alegerile de anul viitor, și despre prioritățile care ar trebui luate în calcul de noua Comisie Europeană.

Tot în Franța, am avut ocazia să particip la Paris Air Show, cel mai mare târg din lume în domeniul aeronauticii și spațiului. Am vizitat câteva companii europene importante: Airbus, Thales, Leonardo, Safran, Dassault și am fost bucuros să descopăr că toate au proiecte inovative, cu focus mare pe sustenabilitate și reducerea emisiilor de CO2. Pentru comisia ITRE, pe care o conduc în Parlamentul European, competitivitatea industriei europene este esențială. Avem nevoie de un adevărat Industrial Deal și nu doar de Green Deal”, a declarat Bușoi.