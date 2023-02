Europarlamentarul Cristian Terheș: 'Ursula von der Leyen propune un plan neomarxist de înrobire și îndatorare a națiunilor europene'

România nu ar trebui să intre în zona euro, atrage atenția europarlamentarul Cristian Terheș.

„Ursula von der Leyen propune un plan neomarxist de inrobire si indatorare a natiunilor europene. Alte state se opun, Romania de ce tace?

Ultima politica neomarxista de la Bruxelles promovata de Ursula von der Leyen, care i-a bagat in fibrilatii pana si pe destui sustinatori ai ei, este planul acesteia de a se imprumuta cu trilioane de euro de pe piete, girand cu bunurile statelor, pentru a “stimula” economiile europene sa tina pasul cu "ambitioasele obiective" neomarxiste setate tot de ea: neutralitate a emisiilor, Green Deal si alte utopii care au create haosul economic in care ne gasim.

“Planul” Ursulei von der Leyen de indatorare a tarilor UE, devoalat public pe data de 02.02.2023, se doreste sa fi un raspuns la politica pro-afaceri a SUA, care au spus ca firmele care se muta in America vor plati curent mai ieftin si vor avea taxe mai mici.

Politicile neomarxiste sustinute de Bruxelles au cauzat criza energetica si scumpirea curentului si carburantilor, iar prin Green Deal si alte asemenea programe s-au marit si se vor mai mari taxele, ceea ce face companiile sa fuga din UE.

In loc sa revina la politici pragmatice, pro-piata, pro-afaceri, pro-cetateni, pro-prosperitate, "solutia” pe care Ursula von der Leyen doreste sa o aduca este sa se imprumute si mai mult, prin crearea unui asa-numit “Fond Suveran European” (European Sovereignty Fund). Un asemenea fond va submina cu totul suveranitatea statelor, le va indatora pana la faliment, ceea ce va duce la saracirea si inrobirea populatiei.

Am discutat azi, 02.02.2023, cu un oficial european de rang inalt pe care l-am intrebat ce garantii va oferi Ursula von der Leyen pentru a face aceste imprumuturi, iar raspunsul a fost ca aceste imprumuturi vor fi facute in numele statelor, care vor si gaja aceste imprumuturi.

Pe scurt, o birocratie nealeasa de nimeni, ce nu raspunde in fata nimanui, se va imprumuta in numele statelor ca apoi tot acea birocratie sa cheltuie banii asa cum doreste, fara sa dea socoteala.

Daca Romania s-a imprimutat cat s-a imprumutat pana acum cu PSD, PNL sau USR la guvernare, ganditi-va ce va fi cand in numele Romaniei (adica pe umerii si spatele oamenilor!) se vor imprumuta birocratii europeni, care insa nu dau socoteala in fata romanilor.

Olanda, Finlanda, Danemarca, Polonia si alte tari deja au transmis ca se opun acestui proiect neomarxist.

Guvernul Ciuca de ce tace?

Ma voi opune categoric acestui proiect neomarxist de subjugare a autodeterminarii natiunilor, imprumutandu-le spre faliment.

Avantajul Romaniei in acest moment este ca nu e in zona euro, iar pentru a ne salva de la faliment si inrobire Romania nici nu trebuie sa intre in zona euro”, a spus Cristian Terheș, pe pagina sa de Facebook.