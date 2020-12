Europarlamentarul Dragoș Benea a fost implicat într-un accident

Europarlamentarul PSD Dragoș Benea s-a accidentat, miercuri dimineață, în timp ce se afla pe bicicletă, după ce un șofer i-a tăiat calea. Politicianul se află în acest moment în afara oricărui pericol, dar a avut nevoie de îngrijirile medicale pentru că a suferit o tăietură deasupra arcadei.

Citește și: Război deschis în PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!'

„În această dimineață, în jurul orei 10.50, deplasându-mă pe bicicletă pe raza comunei Gârleni (sat Lespezi), am fost victima unui incident rutier cauzat de un conducător auto imprudent, care mi-a tăiat calea fără să se asigure în vreun fel. Pentru a evita o coliziune cu consecințe potențial nefaste, am degajat dreapta instantaneu, intrând în coliziune cu o maşină parcată regulamentar. În urma impactului, ştergătorul lunetei mi-a provocat o tăietură deasupra arcadei stângi. Precizez că rulam echipat corespunzător, cu cască de protecție şi echipament reflectorizant adecvat. Am sunat la serviciul de urgență 112, conform uzanțelor”, a relatat europarlamentarul pe pagina sa de Facebook.

„Atrag atenția, prin această postare, tuturor conducătorilor auto să şofeze precaut, cu respect pentru toți participanții la trafic, inclusiv ptr cicliştii cu care - vor, nu vor - împart arterele rutiere. A practica ciclismul nu trebuie să fie un "sport extrem", iar şoferii trebuie să ia exemplu din țările civilizate ale Europei vizavi de respectul acordat persoanelor care aleg să se deplaseze pe două roți. În final, mulțumesc personalului medical de la UPU a SJU Bacău care mi-a acordat îngrijirile necesare, stabilind că sunt în afara oricărui pericol. Fiți precauți! Conduceți prudent!”, a mai scris Dragoș Benea.