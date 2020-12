Europarlamentarul PTNCD Cristian Terhes apara suveranitatea nationala a Romaniei in plenul Parlamentului European

În contextul dezbaterii pe tema "Minority SafePack", europarlamentarul si vicepresedintele PNTCD Cristian Terhes a sustinut pe data 14 decembrie 2020, in plenul Parlamentului European, ca institutiile europene nu au competenta de a legifera in domeniul minoritatilor nationale, acest domeniu fiind de competenta exclusiva a statelor membre ale UE.

"Minority SafePack" este o initiativa civica europeana ce a strans peste 1.2 milioane de semnaturi. Aceasta a fost initiata si sustinuta de mai multi lideri maghiari, inclusiv din Romania, prin care au cerut Comisiei Europene sa reglementeze in domeniul "minoritatilor culturale si lingvistice" din Europa.

Vorbind in plenul Parlamentului European, Cristian Terhes a spus:

"[Domnule comisar, stimati colegi, discutia de astazi nu este despre faptul ca peste 1 milion de] persoane au semnat pentru aceasta petitie. Nimeni nu contesta dreptul cetatenilor Uniunii Europene de a strange un numar de semnaturi pentru o initiativa cetateneasca, pentru a sustine o anumita propunere legislativa.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Klaus Iohannis a CONVOCAT ședință la Cotroceni: Arafat, Tătaru și Gheorghiță, CHEMAȚI la discuții

Discutia - subiectul acestei discutii - este daca obiectul acestei petitii intra sau nu in competenta Comisiei Europene.

Articolele doi si trei din Tratatul Uniunii Europene fac vorbire despre drepturi individuale ale cetatenilor Uniunii Europene.

Pe de alta parte, atunci cand vorbim despre drepturi colective sau despre dreptul minoritatilor, acelasi Tratat al Uniunii Europene specifica clar ca acest domeniu este exclusiv in competenta statelor membre.

Dincolo de ceea ce tratatul vorbeste, citez dintr-un raport al Agentiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene in care se spune, si citez: «drepturile minoritatilor nationale sunt dincolo de scopul legislatiei UE. UE nu are nicio competenta cu privire la ceea ce poarta numele de drepturi colective.»

Acesta este obiectul discutiei: respectam drepturile si libertatile individuale ale persoanelor din Uniunea Europeana sau aducem in discutie drepturi colective care sa fie reglementate de catre Comisia Europeana - un domeniu in care nu are deloc competenta?"

PNTCD, prin grupul ECR, a depus un amendament la aceasta rezolutie, care sa clarifice ca orice initiativa a Comisiei Europene in acest domeniu trebuie sa respecte ordinea constitutionala si integritatea teritoriala a statelor membre UE.

Scurt istoric:

In prima faza Comisia Europeana a respins inregistrarea initiativei "Minority SafePack" pe motiv ca cele cerute in ea nu intra in competenta Comisiei. Refuzul a fost atacat la Tribunalul European, care l-a desfiintat pe motiv ca refuzul nu a fost suficient motivat.

Odata initiativa cetateneasca inregistrata de catre Comisie, Romania a atacat-o la Tribunalul European cu o actiune in anulare, sustinand ca cele cerute in initiativa nu intra in prerogativele Comisiei.

Tribunalul a respins actiunea, aratand ca, in lipsa unor alte argumente, nu exista la prima vedere o lipsa vadita de competenta a Uniunii pe acest domeniu.

Romania a facut recurs la aceasta hotarare in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cauza nefiind inca solutionata definitiv.

"Avem in acest caz o noua demonstratie de limbaj si standard dublu al politicienilor si birocratilor europeni care proclama «statul de drept» toata ziua, dar ei insisi dispretuiesc Tratatele Uniunii Europene, care vorbesc clar despre competenta partajate intre institutiile europene si statele membre, iar pe chestiunea minoritatilor competenta este a statelor membre", a spus europarlamentarul Terhes.

In perioada urmatoare vom face public modul in care reprezentantii Romaniei in Parlamentul European au votat pe aceasta rezolutie.