Europarlamentarul Ştefănuţă anunţă că a obţinut 17 milioane de euro în plus pentru Parchetul European condus de Kovesi

Europarlamentarul USR PLUS Sibiu Nicolae Ştefănuţă anunţă că a obţinut un buget mai mare cu 17 milioane de euro şi susţinerea Grupului Renew Europe pentru Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES.

"Pe 14 octombrie, Comisia de Bugete a Parlamentului European a votat amendamentele propuse de eurodeputaţi cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anul bugetar 2021. Ca membru al Comisiei de Bugete, Nicolae Ştefănuţă a propus amendamente pe mai multe teme, două dintre acestea devenind priorităţi ale Grupului Renew Europe: cele ce vizează susţinerea pentru Parchetul European şi programul european pentru sănătate, EU4Health", se precizează în comunicatul de presă.Ştefănuţă a susţinut că Parchetul European are nevoie de bani mai mulţi pentru a angaja personal suficient.

"Parchetul European este esenţial pentru a restabili încrederea cetăţenilor europeni că bugetul Uniunii nu este irosit şi nu este lăsat să fie căpuşat de diverse mafii locale, ca până acum. Numirea Laurei Codruţa Kovesi în fruntea acestuia ne-a bucurat pe toţi şi ne-a dat încredere, dar un procuror-şef capabil nu poate singur să stopeze fraudele cu fonduri europene. Parchetul European are nevoie de buget pentru a angaja personal suficient ca să-şi îndeplinească misiunea şi, de aceea, am introdus amendamente care să crească bugetul alocat EPPO, de la 37,7 milioane de euro la 55,5 milioane de euro, dar şi care să întărească vizibilitatea şi independenţa Parchetului European în bugetul Uniunii. Îmi doresc ca Parchetul European să lupte împotriva corupţiei şi a fraudei cu bani europeni, şi astfel să întărim statul de drept şi respectarea valorilor democratice. Putem privi banii pentru bugetul Parchetului European ca pe o investiţie, pentru că miliardele de euro fraudate vor putea fi recuperate şi folosite pentru sănătate, cercetare, agricultură, investiţii sau mediu", a declarat europarlamentarul Ştefănuţă.



Potrivit acestuia, bugetul pentru noul program de sănătate, Eu4Health, va creşte la 9,4 miliarde euro.



"Astfel, o prioritate a mea, pentru care de asemenea am obţinut susţinerea Grupului Renew şi votul colegilor din Comisia de Bugete, a fost creşterea bugetului pentru noul program de sănătate, EU4Health. Ca raportor pe acest dosar din partea Comisiei de Bugete, am luptat pentru cei 9.4 miliarde de euro şi sunt bucuros că votul de astăzi al comisiei pe bugetul 2021 merge în aceeaşi direcţie. Desigur, bugetul programului va depinde de cum vor decurge negocierile cu privire la viitorul cadru financiar multianual", mai precizează eurodeputatul.



Sibianul Nicolae Ştefănuţă este vicepreşedinte al Uniunii Salvaţi România şi a fost ales europarlamentar pe lista Alianţei USR PLUS.