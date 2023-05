Eurovision 2023: Începe marea finală. 26 de țări se luptă pentru trofeu

Finala Eurovision începe sâmbătă seara la Liverpool, un oraş din nordul Angliei care găzduieşte concursul muzical în numele Ucrainei. Suedia? Finlanda? O surpriză? Va trebui să aşteptăm până la sfârşitul unei seri în care cei 26 de finalişti vor cânta şi vor rezista suspansului numărării nesfârşitelor puncte pentru a afla cine va câştiga această a 67-a ediţie a concursului muzical.

România nu se află printre cele 26 de ţări calificate. Theodor Andrei nu a reuşit să convingă cu melodia sa „D.G.T. (Off and on)” în semifinala de joi, conform News.ro.

Finala Eurovision are loc la la M&S Bank Arena şi este difuzată în România de TVR, TVR Internaţional şi TVR+.

Gazdele finalei vor fi Graham Norton, comentatorul obişnuit al Eurovision din Marea Britanie, Alesha Dixon, personalitate britanică de televiziune şi cântăreaţă, Julia Sanina de la trupa rock ucraineană The Hardkiss şi Hanna Waddingham, vedetă a teatrului muzical şi a televiziunii.

Câştigătorul îi va urma grupului ucrainean Kalush Orchestra, care a triumfat anul trecut cu „Stefania”, o melodie care amestecă hip-hop şi muzică tradiţională.

Organizatorii Eurovision au stârnit controverse refuzând preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să adreseze un mesaj în timpul finalei.

Dar chiar şi fără acest mesaj, competiţia oferă un puternic tribut Ucrainei, cu prezenţa a unsprezece artişti ucraineni pe scenă, inclusiv Kalush Orchestra, a subliniat Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU).

La fel ca anul trecut, Rusia este exclusă din concurs.

Pe scenă, Ucraina este reprezentată de duo-ul electro Tvorchi şi "Heart of Steel", o melodie inspirată de rezistenţa în timpul unui asediu de o lună la fabrica Azovstal din Mariupol.

Pentru Elveţia, tânărul cântăreţ Remo Forrer lansează un mesaj de pace pe un ton serios cu "Watergun".

La capătul opus al spectrului, extravagantul grup croat Let 3 concurează cu "Mama SC!", un titlu caustic care îl atacă subtil pe Vladimir Putin.

Franţa, care nu a mai câştigat din 1977 alături de Marie Myriam, este reprezentată de cântăreaţa din Quebec La Zarra şi de electro-disco-ul ei "Evidemment" şi o performanţă care se anunţă, la propriu, ameţitoare.

Ordinea intrării în concurs

Austria / Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Portugalia / Mimicat - "Ai Coração"

Elveţia/ Remo Forrer - "Watergun"

Polonia/ Blanka - "Solo"

Serbia/ Luke Black – "Samo Mi Se Spava"

Franţa/ La Zarra – "Évidemment"

Cipru/ Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Spania/ Blanca Paloma – "EAEA"

Suedia/ Loreen – "Tattoo"

Albania / Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Italia/ Marco Mengoni - "Due Vite"

Estonia/ Alika - "Bridges"

Finlanda / Käärijä - "Cha Cha Cha"

Cehia/ Vesna – "My Sister’s Crown"

Australia/ Voyager – "Promise"

Belgia/ Gustaph - "Because of You"

Armenia/ Brunette – "Future Lover"

Moldova/ Pasha Parfeni – "Soarele şi Luna"

Ucraina/ TVORCHI - "Heart Of Steel"

Norvegia/ Alessandra – "Queen of Kings"

Germania/ Lord of the Lost - "Blood & Glitter"

Lituania/ Monika Linkytė – "Stay"

Israel / Noa Kirel – "Unicorn"

Slovenia / Joker Out - "Carpe Diem"

Croa'ia / Let 3 - "Mama ŠČ!"

Marea Britanie/ Mae Muller - "I Wrote A Song"

Cum se votează

După ce toate melodiile vor fi interpretate, fiecare ţară va acorda două seturi de puncte. Un set este oferit de un juriu format din cinci profesionişti din industria muzicală din fiecare dintre ţările participante, în timp ce celălalt este de la telespectatori de acasă.

Telespectatorii pot vota prin telefon şi prin aplicaţia oficială, dar nu pot vota pentru propria ţară.

Odată ce fereastra de vot s-a închis, purtătorii de cuvânt din toate ţările participante vor anunţa punctele juriului în direct.

Punctele telespectatorilor din toate ţările participante sunt adunate şi anunţate de la cel mai mic la cel mai mare.

Numerele de telefon/ SMS precum şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea publică care transmite competiţia muzicală.