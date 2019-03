Eva Mendes susține că iubitul ei este singurul care o poate convinge să se întoarcă în lumea filmului

Actrița americană Eva Mendes susține că partenerul ei de viață, actorul canadian Ryan Gosling, este singurul care o poate convinge să se întoarcă în lumea filmului, dar că nu va reveni pe marile ecrane decât dacă va găsi scenarii speciale, relatează wonderwall.com, potrivit Mediafax.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat de actriță pentru publicația americană Extra.

În interviu, Eva Mendes a vorbit atât despre noua sa colecție vestimentară, realizată în colaborare cu firma New York & Company, cât și despre viața ei personală, deși, de obicei, actrița este foarte discretă în acest sens.

Mendes, aflată într-o pauză în cariera de actriță, a fost întrebată ce actor ar putea să o aducă înapoi pe marele ecran. Ea a răspuns, râzând, că iubitul ei, actorul canadian Ryan Gosling, ar putea să o convingă să joace din nou. Actrița a afirmat își dorește să se întoarcă la muncă, dar că vrea să o facă prin intermediul unui proiect special.

Ea a mai declarat că inspirația pentru noua sa colecție de haine a venit din familia sa. Mendes a explicat că este obsedată de stilul aparte al bunicii sale, Amada, care includea bijuterii, rochii și eșarfe purtate pe cap.

Eva Mendes este o actriță americană cunoscută pentru apariții în filmele "Training Day/Zi de instrucție", "Hitch/ Hitch - Consilier în amor" și "Ghost Rider/ Demon pe două roți". Cea mai recentă peliculă în care a apărut a fost "Lost River", un lungmetraj fantasy neo-noir lansat în 2014 și regizat de Ryan Gosling. Relația dintre cei doi actori a început în 2011, la filmările peliculei "The Place Beyond The Pines/ Drumuri la răscruce". Aceștia au două fiice, Esmeralda și Amada.