Eveniment de susținere a Israelului: FCER și autoritățile române condamnă atacurile teroriste asupra populației israeliene

Un eveniment de susţinere a Statului Israel, în contextul situaţiei actuale, a avut loc, joi, la Bucureşti, organizat de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, eveniment care a reunit personalităţi ale lumii politice, diplomatice, culturale, prilej cu care au fost condamnate ferm atacurile teroriste şi tirurile de rachete lansate în ultima perioadă asupra populaţiei israeliene, anunță Agerpres.

Manifestarea a fost precedată de un moment religios oficiat de Prim-rabinul comunităţilor evreieşti din România, Rafael Shaffer, care s-a rugat pentru poporul din Israel şi pentru poporul român.

Preşedintele FCER, deputatul Silviu Vexler, a subliniat, în deschidere, că Statul Israel este supus unui atac terorist continuu care a avut ca ţintă în primul rând populaţia civilă.

"Din păcate, în ultimele aproape două săptămâni am putut observa cum Statul Israel este supus unui atac terorist continuu, un atac care a avut drept ţintă în primul rând populaţia civilă. Suferinţa este greu de descris în cuvinte. Poate imaginile cu tragedia de acolo exprimă cel mai bine ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, iar acum, mai mult ca niciodată, este nevoie să fim împreună, să fim solidari, să fim alături din toate punctele de vedere. (...) Faptul că populaţia civilă a fost ţinta principală, şi nu o victimă secundară, este cel mai trist şi mai dureros lucru", a afirmat preşedintele FCER.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a făcut un apel la pace şi a declarat că o parte dintre semenii noştri trec printr-o perioadă de restrişte, prin drame de neimaginat într-o lume modernă.

"Fac un apel la pace şi sper ca situaţia să reintre pe făgaşul său normal într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Pacea este darul pe care modernitatea ni l-a adus, pentru că fără pace nu putem construi, nu putem dezvolta, nu putem să ne împlinim. Îmi exprim ferma convingere că singura soluţie este reinstaurarea păcii şi reiterez dorinţa ca aceasta să se reinstaureze cât mai curând posibil", a subliniat Anca Dragu.

România susţine eforturile făcute de SUA, UE şi de ONU în sprijinul încetării focului, a reafirmat în cadrul evenimentului preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

"Am urmărit cu foarte mare îngrijorare recentele evoluţii din Israel şi îmi exprim profundul regret pentru pierderile de vieţi omeneşti înregistrate în rândul populaţiei civile israeliene. Aceste pierderi de vieţi omeneşti trebuie evitate cu orice preţ. Comunitatea dumneavoastră trece prin momente grele, alături de cetăţenii din Israel, iar România şi-a exprimat solidaritatea în diferite ocazii cu privire la aceste evenimente, solidaritatea faţă de populaţia Israelului. Condamnăm cu fermitate tirurile de rachete lansate de Hamas în Fâşia Gaza asupra zonelor populate din Israel. Aceste atacuri nediscriminatorii asupra civililor nu au nicio justificare, nu pot fi acceptate şi este normal că Israelul are dreptul de a-şi apăra cetăţenii în faţa acestor atacuri", a afirmat Orban.

Potrivit preşedintelui Camerei Deputaţilor, autorităţile române îşi doresc ca dialogul şi diplomaţia să intre în rolul său firesc, să se găsească cât mai rapid soluţii pentru ca toate aceste pierderi de vieţi omeneşti şi ca acest conflict să înceteze cât mai repede.

"România, ca voce mereu fidelă diplomaţiei şi dialogului, consideră că este necesară respectarea cât mai strictă de actorii implicaţi a normelor de drept internaţional, umanitar, inclusiv în aceste faze dificile ale conflictului. Ne-am dori ca actorii şi vocile care acţionează în favoarea păcii să se poată auzi mult mai bine decât vocile care sunt ostile păcii. În ceea ce ne priveşte, în plan politic, România susţine eforturile făcute de SUA, de UE, de ONU şi de alţi actori relevamţi în sprijinul încetării focului, detensionării situaţiei, accesului umanitar în Fâşia Gaza. În acest sens au mers toate poziţiile oficiale care au fost date de MAE şi de alţi actori instituţionali din România. Pentru România este extrem de important să fie respectate valorile dreptului internaţional. Reiterăm sprijinul pentru a găsi cele mai bune soluţii, pentru a putea pune "punct" cât mai repede acestui conflict", a adăugat Orban.

Omer Yankelevich, ministrul pentru Afacerile Diasporei a Statului Israel, a amintit că, în ultimele două săptămâni, Israelul s-a aflat sub un atac în care sunt victime cetăţeni nevinovaţi.

"Angajamentul dumneavoastră de a susţine dreptul Israelului şi dreptul său de a se apăra împotriva terorismului ne dă putere. Prin susţinerea dumneavoastră ştim că nu suntem singuri. (...) În ultimele două săptămâni, Israelul s-a aflat sub un atac în care cetăţenii nevinovaţi sunt ţinta şi victimele. Hamas-ul nu doar ca a instigat acest conflict, trăgând cu rachete spre oraşe din toată ţara, dar face asta folosind proprii cetăţeni drept scuturi umane, în timp ce Israelul depune toate eforturile pentru a evita victimele civile, avem obligaţia şi responsabilitatea de a ne apăra poporul. Înţelegem că acest conflict are impact direct asupra comunităţilor evreieşti din lume. Vă mulţumesc că susţineţi poporul nostru şi adevărul", a arătat oficialul în mesajul său.

Germania condamnă într-un mod ferm atacurile teroriste asupra Statului Israel şi asupra poporului din Israel, a declarat Bernd Fabritius, comisarul Guvernului Federal German pentru Minorităţi.

"Apreciem dreptul de autoapărare a Statului împotriva terorismului şi suntem convinşi că despre ceea ce suntem obligaţi să observăm în aceste zile nu este nimic altceva decât un terorism inacceptabil. În plus, menţionez că în Germania luptăm cu fermitate împotriva oricărui semn de antisemitism şi o să aplicăm cu stricteţe legile elaborate în acest sens. În Germania arderea drapelurilor unui stat este interzisă, agresarea sinagogilor este interzisă. (...) Suntem alături de Statul Israel şi de poporul din Israel", a subliniat oficialul german.

România susţine pe deplin eforturile diplomatice ale Uniunii Europene, alături de ceilalţi actori implicaţi, astfel încât să se reinstaureze calmul şi buna convieţuire între comunităţile din Israel, a declarat secretarul de stat din MAE, Daniela Gîtman, care a amintit despre relaţiile bilaterale "excepţionale", relaţii pe care le-a calificat ca fiind un parteneriat cu valenţe strategice.

"Am subliniat în repetate rânduri, prin vocea ministrului Afacerilor Externe, că atacurile nediscriminatorii asupra civililor nu au justificare. De asemenea, am repetat de ori de câte ori a fost nevoie despre respectarea nevoii legitime de securitate a Israelului şi dreptul Israelului la legitima apărare. Am vorbit, de asemenea, despre protejarea tuturor civililor şi despre necesitatea respectării dreptului umanitar. (...) Este nevoie de calm, este nevoie de un dialog între părţi", a subliniat Daniela Gîtman.

Un moment emoţionant a aparţinut artistei Maia Morgenstern, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat, care a recitat două poeme scrise de Toma George Maiorescu - "La Zidul Plângerii" şi "Unul în trei".

"Sunt emoţionată, sunt actriţă, vorbesc în fiecare zi cu familia mea numeroasă, divizată, complicată, iubitoare, familia mea din Israel", a spus artista.

Şi reprezentanţii Bisericii Romano Catolice şi Bisericii Ortodoxe Române şi-au exprimat solidaritatea cu poporul israelian, arătând că violenţele trebuie să înceteze.

Arhiepiscopul Mitropolit de Bucureşti, ÎPS Aurel Percă, presedintele Conferinţei Episcopilor din România (CER), a arătat că urmăreşte cu îngrijorare situaţia din Israel. "Şi ne asociem cu rugăciunea noastră ca Dumnezeu să dăruiască bună înţelegere şi pace, armonie, bunăvoinţă tuturor celor care locuiesc pe aceste pământuri sfinte", a spus Aurel Percă.

Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul a dat citire mesajului transmis în spaţiul public de către Patriarhul BOR, Daniel, care face un apel pentru încetarea conflictului armat dintre evrei şi palestinieni şi pentru restabilirea păcii inter-etnice şi religioase în Israel. "Pacea este una dintre valorile cele mai importante ale lumii noastre. (...) Ţara Sfântă ne este dragă tuturor", a spus episcopul vicar patriarhal.

Prim-rabinul comunităţilor evreieşti din România, Rafael Shaffer, a afirmat că daunele suferite de populaţia din Israel vor fi foarte mari. "Cum putem înţelege o astfel de agresiune? Singura explicaţie pe care am găsit-o este ură, ură oarbă! (...) Ură lipsită de raţiune şi din păcate propagată cu nu puţin vicleşug. În această atmosferă de ură, apreciez atitudinea prietenilor noştri. Prietenul la nevoie se cunoaşte. În aceste zile prietenii sunt alături de noi - din sfera politică, din sfera cultelor, oamenii de rând şi doresc să le mulţumesc din inimă pentru sprijinul pe care ni-l acordă", a afirmat Rafael Shaffer.

Au transmis totodată mesaje de susţinere a poporului israelian şi de condamnare a violenţelor Avi Dichter, membru în Knesset, Amir Sagron, şef adjunct de misiune în cadrul Ambasadei Statului Israel, artistul Berti Barbera.