Eveniment unic într-un secol: O furtună puternică a izolat orașul Vancouver / FOTO & VIDEO

O furtună puternică, descrisă de oficiali ca fiind un eveniment meteorologic unic într-un secol, a întrerupt legăturile rutiere și feroviare în jurul orașului Vancouver, Canada, scrie BBC, conform Mediafax.

Două autostrăzi care fac legătura cu orașul de pe coasta de vest a Canadei au fost închise după ce au fost avariate de inundații grave.

O femeie a fost ucisă în urma unei alunecări de teren pe o autostradă, iar salvatorii spun că cel puțin alte două persoane sunt date dispărute.

Mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza furtunii masive, care a lovit luni.

Corpul femeii a fost găsit în apropiere de Lillooet, la aproximativ 250 km de Vancouver, potrivit Poliției Regale Canadiene (RCMP).

Sergentul Janelle Shoihet, de la RCMP, a declarat că salvatorii nu au determinat încă numărul "vehiculelor care au fost pierdute în alunecare", potrivit agenției de presă AFP.

Ministrul provincial al transporturilor, Rob Fleming, a declarat într-o conferință de presă că a fost "cea mai gravă furtună meteorologică din ultimul secol".

Mii de locuințe din Columbia Britanică au fost evacuate după ce în doar 24 de ore a plouat cât media unei luni întregi.

Toți cei 7.000 de locuitori din Merritt, la aproximativ 120 de mile nord-est de Vancouver, au primit luni ordin să își părăsească locuințele.

Marți a nins în oraș, iar mașinile au putut fi văzute plutind în apele înghețate ale inundațiilor.

Echipe de elicoptere au fost trimise, de asemenea, în orașul de munte Agassiz pentru a salva aproximativ 300 de persoane care au rămas blocate pe un drum izolat.

O parte din autostrada Trans-Canada, care leagă Vancouver de restul țării, este sub ape, iar o bucată din Autostrada Coquihalla, care leagă Vancouver de interiorul provinciei, părea să se fi prăbușit în ape.

Premierul Justin Trudeau a declarat reporterilor din Ottawa că monitorizează situația.

Portul Vancouver, cel mai mare din Canada, a fost nevoit să suspende accesul feroviar din cauza inundațiilor și a alunecărilor de teren, oprind transporturi de alimente, combustibil și alte bunuri.

Conductele de combustibil din zonă au fost, de asemenea, închise ca măsură de precauție.

