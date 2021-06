Evenimentul 'Săptămâna filmului suedez de comedie' de astăzi până pe 12 iunie pe canalul tv ComedyEst

Săptămâna filmului suedez de comedie începe sâmbătă şi se desfăşoară până pe 12 iunie.

Evenimentul, organizat de Bucharest Best Comedy Film împreună cu Ambasada Suediei la Bucureşti, are loc pe canalul tv ComedyEst şi poate fi vizionat şi pe platforma Digi online, conform agerpres.

Gala de deschidere va avea loc sâmbătă seara, invitaţi fiind Therese Hyden - ambasadoarea Suediei la Bucureşti, Ada Solomon, Corneliu Porumboiu, Dana Rogoz, Ada Condeescu, etc.În această perioadă vor fi difuzate şase filme suedeze de comedie, "o propunere benefică pentru promovarea culturii suedeze şi pentru schimburile interculturale între România şi Suedia", arată organizatorii.În fiecare zi se va difuza un film care va fi precedat de o emisiune moderată de criticul de film Irina Margareta Nistor. Invitaţii acestor emisiuni sunt reprezentanţi de marcă ai vieţii culturale româneşti care au desfăşurat proiecte în colaborare cu Ambasada Suediei la Bucureşti.Filmele selecţionate sunt: A man called Ove/ Un bărbat pe nume Ove (2015), Solsidan (2017), The Devil's eye/ Ochiul diavolului (1960), A piece of my heart/ O parte din inima mea (2019), Unmarried couples/ Cupluri necăsătorite (1997) şi La Gomera (coproducţie româno-suedeză, 2019)."Acest festival reprezintă o oportunitate extraordinară de a face cunoscute filme suedeze, dar mai ales de a celebra Ziua Naţională a Suediei (6 iunie). Acest festival face posibil să dedicăm Zilei Naţionale nu doar o zi, ci o săptămână de filme şi interviuri despre Suedia", afirmă Therese Hyden, ambasadoarea Suediei la Bucureşti, într-un comunicat de presă.