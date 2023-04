Ex-consulul României la New York, reacție la noua plecare a președintelui: Suntem singura țară din UE ce nu are aeronavă prezidențială. Trebuie să se dorească

Fostul consul al României la New York, avocatul Cătălin Dancu, despre care STIRIPRSURSE a aflat că ar face parte și din Consiliul de Administrație al companiei de stat Tarom, sugerează într-o postarea de pe pagina sa de socializare că ar trebui „să se dorească„ ca România să deține propria aeronavă prezidențială, acest aspect fiind optica sa „o problemă„.

Mai precis, lasă de înțeles fostul oficial al României în SUA, există posibilități legale și sustenabile ca România să dezvolte din resursă proprie o astfel de aeronavă, respectiv folosind o aeronavă existentă a Tarom, cu îmbunătățirile și upgrade-urile obligatorii pentru asigurarea cerințelor de securitate pentru un astfel de avion.

Dancu crede că o astfel de măsură ar conduce la o economisire a banului public folosit adesea pentru plecările președintelui României în viitor.

`Președintele Klaus Iohannis a plecat in vizita de stat din nou cu avionul sau de lux. Încă o dată cheltuielile acestei excursii, pe bani publici, sunt secret de stat.

Cum sa stie bietul roman cat costa huzurul?

Însă vreau sa va spun ceva: Compania Națională TAROM are posibilitatea legala si tehnica, sa atribuie din flota sa un avion care sa devina aeronava prezidențială.

Exista o singura problema, sa se dorească acest lucru. Realizarea unui asemenea proiect ar însemna bani păstrați în Romania, ar ajuta dezvoltarea companiei TAROM si industria aeronautica românească ar fi mandra de realizarea acestui proiect care este NECESAR.

Suntem singura tara din UE care nu are un astfel de avion oficial.

Haideți ca înainte sa închiriem sau sa cumpăram avioanele altora pe "bani scumpi" si comisioane grase, mai bine sa înfăptuim acest proiect in Romania`, se arată în postarea ex-consulului general al României la New York, despre care STIRIPESURSE a aflat că face parte și din CA Tarom.

Probleme „spinoase„ la Tarom via CNAB

Surse din mediul informativ atrag atenția, în exclusivitate pentru STIRIPESURSE asupra unei situații care se petrece de ani de zile în raporturile comerciale dintre Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) și compania de stat Tarom, în sensul presupusei căpușări a acesteia din urmă.

Concert, redacția a primit detalii și documente privind modalitatea pretins ilegală prin care CNAB ar incasa bani de la Tarom, de ani de zile, pentru terenurile alocate companiei aeriene de stat, terenuri primite de CNAB de la statul român, prin MFP dar pe care le-ar fi trecut printr-o HG în activele CNAB. (media-168119929199475600.pdf)

În unul dintre documentele pe care le vom prezenta public în perioada următoare se afirmă de către sursa că CNAB ar fi deschis contractul pretins nelegal cu compania Tarom încă din anul 2001, că totul are la bază Hotărâri de Guvern, că prețurile practicate de CNAB ar fi „sufocat” economic compania de stat.

În altă ordine de idei, sursele din mediul informativ arată în exclusivitate pentru STIRIPESURSE prezumtivii artizani ai mecanismelor pretinsei căpusări inter-instituționale și o parte din persoanele care ar fi cunoscut date despre presupusa problemă cu iz penal din afacerea CNAB Tarom.

Potrivit documentelor deținute de redacția STIRIPESURSE cel puțin două nume se regăsesc în dosarul de mare corupție CNAB/Otopeni privind închirierea spațiilor de servicii, caz în care până la acest moment au fost puși sub inculpare și plasați în arest la domiciliu, nedefinitiv, patru persoane între care un fost director general al CNAB.

Datoriile colosale ale Tarom - Sub lupa SRI

Sursele STIRIPESURSE afirmă că problematica contractuală dintre CNAB și Tarom și felul în care Tarom a acumulat datorii, ca și companie de stat, ar face face obiectul atenției SRI.

Sursele menționate nu au putut preciza cu claritate dacă ar fi vorba de chestiuni ce țin de siguranța națională dar explică faptul că ministrul Grindeanu ar fi fost informat pentru a lua măsuri.

Sursele menționate nu pot preciza o dată precisă în timp când Grindeanu ar fi fost informat de către SRI sau pe ce cale dar pun la dispoziția redacției un document, nesecret, ce ar rezida de la nivelul companiei Tarom și în care este expusă pe larg problema acumulării de datorii în raporturile cu Tarom.

Documentul ar fi fost transmis atât lui Sorin Grindeanu dar și altor autorități de control pentru verificări ulterioare și pentru luarea unor măsuri în ceea ce privește un posibil faliment al companiei Tarom.

Documentul ar fi din data de 15 iunie 2022 iar în el se explică pe larg de ce Tarom nu ar fi trebuit să acumuleze datorii către CNAB. Este prezentată pe larg de asemenea problematica faptului că CNAB ar încasa sume presupus nelegale urmare unui artificiu juridic pe fondul primirii de terenuri la începutul anilor 2000 de la Ministerul Transporturilor.

Documentul...

Document nesecret:

Ce spune CCR în Decizia 139

STIRIPESURSE a studiat decizia CCR la care se face referire în documentul prezentat și a identificat pasajele care ar avea legătură cu informarea către ministrul Grindeanu. În aceste pasaje se arată că Parlamentul României este autoritatea de stat care poate decide cu privire la bunurile din domeniul public și privat al statului român.

„109. Curtea constată că ține de opțiunea exclusivă a legiuitorului să adopte o reglementare generală care să stabilească condițiile în care bunurile ce fac obiectul proprietății private a statului pot fi înstrăinate, caz în care autoritățile publice cu competențe în aplicarea legii își vor ordona, în mod corespunzător conduita și/sau o reglementare specială, chiar cazuistică, având ca obiect realizarea acestui transfer de proprietate, în scopul satisfacerii unor obiective de interes pentru dezvoltarea unui segment economic din societate.

110. Curtea reține că transmiterea dreptului de proprietate privată a statului către o terță entitate prin vânzare este reglementat în Codul administrativ. Acest act normativ nu stabilește toate modalitățile de înstrăinare a acestor bunuri, fiind este la latitudinea legiuitorului să adopte acte normative speciale prin care să reglementeze punctual transmiterea dreptului de proprietate a statului și prin alte modalități de înstrăinare. Astfel, Codul administrativ prevede că Guvernul poate realiza operațiunile de transmitere, cu titlu oneros, a dreptului de proprietate, dar nu i-a conferit competența legală de transmitere a proprietății cu titlu gratuit. Transmiterea unui bun imobil cu titlu gratuit în proprietatea unei entități private este un act de dispoziție și de putere, astfel că, prin definiție, îi revine Parlamentului decizia de oportunitate, în virtutea competenței sale generale de legiferare, prevăzută în art.61 din Constituție. în același sens, Curtea reține că numai organul reprezentativ al poporului, respectiv Parlamentul, își poate asuma decizia transmiterii gratuite a terenurilor din sfera proprietății private a statului în scopul unor investiții privind dezvoltarea economică a unui segment determinat, în temeiul legitimării sale democratice.

111. Potrivit rolului constituțional al Guvernului conferit de art.102 alin.(1) din Legea fundamentala, revine în sarcina acestuia funcția de administrare a proprietății publice și private a statului [a se vedea, în acest sens, art.15 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.555 din 5 iulie 2019], Această funcție se exercită prin modalitățile prevăzute de art.362-364 din Codul administrativ, respectiv prin darea în administrare, concesionarea, închirierea și prin vânzarea prin licitație publică, între aceste modalități de exercitare a dreptului de proprietate privată nu se regăsește reglementată și situația transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui bun proprietate privată a statului, întrucât conferirea unei asemenea competențe Guvernului printr-o reglementare generală ar însemna un transfer al deciziei de oportunitate în sfera puterii executive, ceea ce ar încălca dispozițiile constituționale ale art.2 privind suveranitatea și art.61 privind rolul Parlamentului.

112. În aceste condiții, este firesc ca dispozițiile Codului administrativ să stabilească în sarcina Guvernului numai decizia transmiterii dreptului de proprietate a statului prin vânzare. Faptul că acest act normativ a acordat Guvernului o asemenea competență decizională nu înseamnă că ar avea o competență originară, ci una atribuită. Astfel, în ceea ce privește transmiterea dreptului de proprietate privată a statului, competența originară este și rămâne a Parlamentului care poate, în mod direct, pririJege, să dispună înstrăinarea acestor bunuri și cu titlu gratuit.

113. Transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui bun proprietate

privată a statului nu se încadrează în modalitățile comune de exercitare a dreptului de proprietate stabilite de art.362-364 din Codul administrativ. Având în vedere că regula comună pentru transmiterea dreptului de proprietate este obținerea unui echivalent direct și nemijlocit, aprecierea oportunității transmiterii cu titlu gratuit a unor bunuri din proprietatea privată a statului revine, în exclusivitate, Parlamentului, singurul în măsură să poată aprecia și decide, în consecință, cu privire la necesitatea unui asemenea transfer, în virtutea competențelor sale generale de legiferare, scopul urmărit fiind acela al obținerii unor rezultate social-economice sau realizarea unor obiective de dezvoltare națională”, se arată în Decizia 139 din 3 martie 2021.

Grindeanu ar fi unul dintre „politicienii” la care s-a referit șeful SRI

`Datorită acestei „inginerii„ compania Tarom a ajuns în pragul de a cere ajutorul Comisiei Europene pentru un ajutor de stat iar o sumă de peste 35 de milioane de euro din acest ajutor de stat trebuie dus la CNAB.

Este vorba de datorii actuale ale Tarom către CNAB. Toate aceste detalii sunt cunoscute de Serviciul Român de Informații, de premierul Ciucă, de ministrul Grindeanu și de secretarul Mândrescu.

Mândrescu este numit secretar de stat din Buzău de către Marcel Ciolacu. Sursa explică faptul că ar fi „copilul de suflet al lui Marcel Ciolacu.

Grindeanu ar vrea să ducă până la momentul rotativei situația Tarom așa cum este ea în prezent urmând ca în mandatul următorului ministru „bomba Tarom să explodeze”, susțin sursele menționate anterior.

Acestea mai afirmă că pentru că Grindeanu nu ar fi luat măsuri după ce i s-a fi atras atenția în mod direct de către Eduard Hellvig, șeful SRI, acesta din urmă l-ar fi pomenit pe ministru în ultima sa declarație oficială.

Se pare, afirmă aceste surse, că Grindeanu ar fi unul dintre „politicienii„ la care face referire Eduard Hellvig în ultima sa apariție publică, în 4 octombrie 2022.

„Totuși, marele câștig al acestui mandat a fost separarea de politică, absolut normală într-o societate democratică. Politica și activitatea de culegere de informații nu trebuie să fie suprapuse. De prea multe ori, însă, greșelile trecutului afectează și comportamentul celor din prezent.

Prea mulți politicieni, în deceniile anterioare, s-au obișnuit să primească 'indicații' sau 'sugestii' despre ce au de făcut. Politicienii sunt aleși de oameni să gândească cu mintea lor, investiți cu încrederea lor să ia decizii despre cum va arăta România în viitor, nu doar să stingă incendii ale prezentului și să aplice planuri gândite de alții.

Cu toate acestea, prea mulți vor ca alții să ia decizii în locul lor, prea mulți chiar se așteaptă să primească sugestii de la servicii”, transmitea Hellvig în octombrie 2022.

Faza pe Comisia Europeană - Planul de restructurare

Planul de restructurare anunțat public de ministrul Grindeanu privește un ajutor de stat pentru CN Tarom de 106 milioane de euro, bani de la bugetul de stat.

Comisia europeană nu a fost înduplecată de proiect și a impus condiții și cereri ce pun la îndoială sustenabilitatea lui. Din această sumă spun surese citate, dacă s-ar obține, 30 de milioane de euro s-ar duce la CNAB, aceasta reprezentând taxele cerute de CNAB Taromului pentru serviciile efectuate în baza contractelor anterioare.

Suma de 30 de milioane de euro, datorie Tarom către CNAB este formată din servicii de operare aeroportuară și chiriile pe toate terenurile pe care CNAB le-a primit gratuit de la stat, și pe care se află imobile ale Tarom cât și locurile de campare a aeronavelor Companiei.

Mândrescu și Grindeanu, cu numele în mega-dosarul „Otopeni„

În dosarul de mare corupție „Otopeni” martorul colaborator al anchetatorilor DNA discuta liber cu unul dintre inculpați, Cătălin Lăscuț, iar între altele au fost pomenite detalii referitoare și la secretarul de stat Bogdan Mândrescu

„Saadeh Hardan îi comunică lui Lăscuț Cătălin că, din informațiile sale, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Mândrescu este cel care „taie și spânzură” la nivelul Ministerului, iar Lăscuț Cătălin spune că acesta nu poate trece peste deciziile ministrului”, se arată în ordonanța de începere a urmării penale înmânată ex-directorului Ivan.

„HARDAN SAADEH: Bine. Hai, te pup! Auzi? Auzi? Tu ești cu ăla, umflatul de MÎNDRESCU tu ești OK cu el? Am înțeles că el taie și spânzură acum sau nu e adevărat?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Taie și el și spânzură pe bucata lui, dar nu știu dacă el își permite să facă peste ministru. El face și el la nivelul lui, dar nu știu exact, adică...

HARDAN SAADEH: Nu, asta. Când a fost la aeroport, nu eram nici noi nici voi în relație bună cu el.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, nu sunt nici într-o relație bună, dar nici proastă.

HARDANSAADEH: Aha! Deci...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: O relație OK, dar nu e nici bună nici proastă. Știi ce vreau să zic. HARDANSAADEH: Deci dacă... dacă există dialog, putem să ne vedem cu el?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Stai să vedem după ianuarie. Stai să vedem ce se întâmplă și ce se aude, că în ianuarie o să se hotărască, o să vedem cine vine, CA-ul, ce se poate vorbi cu ei, în funcție de cine vine. Dacă vin niște idioți, e clar că filmul merge prost în continuare. Dacă vin niște oameni normali la cap, poate se poate face o discuție”, discutau cei doi interlocutori.

Seism politic provocat de dosarul „Otopeni”

STIRIPESURSE a făcut pe baza documentului DNA din mega-dosarul CNAB, intrat în posesia redacției, un index al numelor de politicieni și oameni din administrația centrală, vehiculate fără perdea de protagoniștii mega-afacerii de sute de milioane de euro, cu spații în aeroporturi, dornici de a oferi mită de zeci de milioane de euro pentru prelungirea convenabilă a contractelor.

În fază inițială DNA menționa timid în comunicatul oficial de presă că traficul de influență se organiza și plănuia în mod pretins pentru actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Consultând documentul de aproape 400 de file prin care cei patru protagoniști reținuți și propuși la arestare STIRIPESURSE a constatat că aceștia ar avea, potrivit spuselor lor, „cunoștințe„, „pile„, „relații„ în toată clasa politică și în administrația publică centrală.

Astfel, în regim de index și pe scurt STIRIPESURSE va prezenta numele și pasajele succinte ale unor referiri ale procurorului de caz sau a unor porțiuni de stenograme unde cei vizați de anchetă fac referiri la numele persoanelor publice prezentate în titlu.

Preambul - Protagoniști - Dosarul

Fostul director general al CNAB, George Alexandru Ivan, presupușii traficanți de influență Cătălin Lăscuț, acționar majoritar la SC Millenium, așa-zisul „rege” al Duty Free-urilor, fiul fostului sef al Direcţiei de Supraveghere şi Control din Direcţia Generală a Vămilor, Pavel Lăscuţ și Radu Laurențiu Tănăsescu, director SC Millenium Pro Design și Dumitru Cristian Bălan, „combinatorul„ care opera traficul de influență al celor doi patroni, au fost plasați miercuri de Tribunal în arest la domiciliu pe o durată de 30 de zile.

Cei patru sunt acuzați de DNA în perioada 11 ianuarie – 08 noiembrie 2022, persoana fizică, fără calitate specială, direct sau după caz, prin intermediul inculpatului Ivan George-Alexandru, ar fi pretins în patru rânduri de la un om de afaceri (inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, cercetat în prezenta cauză) și de la directorul general al unei alte societăți comerciale, mai multe sume de bani (10.000.000 euro, 10.000.000 euro, 1.200.000 de euro și 1.200.000 de euro).

În schimbul banilor respectivi, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor și directorului general al CNAB, că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe diverse perioade de timp (un an sau cinci ani) a unor contracte pentru exploatarea spațiilor comerciale din interiorul aeroportului Otopeni, încheiate între CNAB și societatea inculpatului care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, respectiv între CNAB și societatea unde lucrează directorul general.

2. Într-un context asemănător și pentru același motiv, în perioada, 25 august 2022 – 23 ianuarie 2023, inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, ar fi pretins de la directorul general al unei alte societăți comerciale folosința unor spații comerciale în interiorul aeroportului Otopeni, iar ulterior suma de 100.000 euro, din care ar fi primit, sub forma unor prestări de servicii fictive, suma de 294.275 lei.

3. În perioada 29 decembrie 2021 - 01 februarie 2023, inculpatul Lițoi Bogdan-Șerban, în calitatea menționată mai sus, prin intermediul celui de-al patrulea inculpat, ar fi primit de la inculpatul, asociat al unei societăți comerciale care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, suma de 15.000 de euro pentru aprobarea cu întârziere de 4 luni a unui caiet de sarcini aferent unei proceduri de atribuire privind achiziția de servicii de consultanță și asistență organizată de CNAB.

4. În data de 14 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi permis accesul unui director general al unei alte societăți comerciale (martor în cauză) la informații din cadrul CNAB ce nu erau destinate publicității, respectiv la date din conținutul unui caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de consultanță, anterior publicării acestuia (18.05.2022). De asemenea, inculpatul i-ar fi indicat aceluiași om de afaceri și modalitatea prin care putea să câștige licitația respectivă.

A doua zi, 15 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi predat efectiv persoanei respective caietul de sarcini.

„Marcel”, „Cuc”, „Firea”, „Dragnea”, într-o singură frază

Într-o singură frază, pe care o vom reda în citat, regele duty-free-urilor din România, Cătălin Lăscuț, pomenește patru nume ale unor politicieni.

„LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Pentru că lucrurile nu se rezolvă decât în... într-un singur fel: să pună ministru! mâna pe telefon si să ... Domnule, altfel... Noi ne putem vedea cu toată lumea din minister si cu toată lumea politică și cu toată lumea... 100.000 de oameni și... HARDAN SAADEH: Asta clar [neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN:... pierdem vremea și nu facem nimic.

HARDAN SAADEH: Nu cât am pierdut la masa asta cât am stat, am vorbit, am insistat pe o treabă și n-am făcut nimic.

INTERLOCUTOR: Da.

HARDAN SAADEH: îmbârligat.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu poate să facă nimic. GRINDEANU este un personaj ciufut. Ori vorbești cu el... ori nu vorbești cu el... el nu are anturaj, îi e frică, nu se bagă în combinații, omu se visează președintele țării, acum că e nebunia asta. Dacă nu ...[neinteligibil]... câștigă PSD-ul.

HARDAN SAADEH: Nu ne interesează pe noi.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Este treaba lor. Politică. El se visează ...[neinteligibil]... Problema este că MARCEL nu-i chiar... Este un țăran de la BUZĂU, care s-a ...[neinteligibil]... HARDAN SAADEH:... [neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: „...[neinteligibil]... știe de unde sunt eu. îmbrăcat altfel, școlit altfel. Am altă vorbă, am altă nu știu ce. Vine țăranul ăsta să mă conducă! ” HARDAN SAADEH:... [neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Cam așa sunt discuțiile, adică eu... Astea sunt discuțiile între ei. HARDAN SAADEH: De fapt nu mă interesează ...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mie îmi... De asta spun: orice discuție și orice... Cine se duce la MARCEL și orice telefon de la MARCEL la minister, la momentul ăsta este... nu, rău, este foarte prost. Mai bine nu-l dai decât să-l dai, că ...[neinteligibil]... Dar le-am explicat și lor: exact când m-am dus eu la CUC din partea lui FIREA... Și a auzit DRAGNEA... când eram...[neinteligibil]... au vrut să ne închidă atunci magazinele . ..[neinteligibil]...

ROȘCA EMIL: Da. ...[neinteligibil]... și alte...[neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...[neinteligibil]... într-o zi, două, poate azi, poate mâine. Dacă avem ghinion...

HARDAN SAADEH:... [neinteligibil]...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Sade, de aia i-am chemat și pe ei. Dacă ant OK-ul trebuie văzut cu ce poți să mă ajuți și tu din ce ai tu 100%?

HARDAN SAADEH: Zi ce trebuie! Mâine vorbesc...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu știu! Nu pot să-ți spun înainte. Am zis să ani întâi OK-ul. Când am OK-ul, scrisoarea o facem împreună și o depunem amândoi direct la el la ministru... ă... am depus la aeroport, dar ai văzut și acum...degeaba. Nici n-o să ne răspundă la ea.

”, se arată în documentul DNA.

„Rache”, „Mândrescu”, „Horpos”, „Sorin Radu Păun”, „Moisescu”, dintr-o lovitură

„Lăscuț Cătălin precizează ca a discutat cu Felix Rache, persoană apropiată a secretarului de stat Bogdan Mândrescu, precum și cu Alexandru Horpos și Vlad Moisescu, persoane care sunt apropiate de directorul general al CNAB Păun Radu Sorin, în vederea prelungirii pe 3 ani a contractului existent”, notează magistratul DNA Marian Drăgulescu, înainte de a reda fragmentele esențiale ale stenogramei ce cuprind aceste nume ale unor politicieni și persoane din administrația publică centrală.

,,(...)IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da! Și a zis Rache că vorbește cu Mândrescu?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da!

...... ..... .......

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, m-am întâlnit și cu Horpos azi, ăsta care era la Straco, nu știu, o firmă de construcții!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îhî!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Aia cu... Vlad Moisescu! Vezi că ăsta a lucrat la el, 20 de ani!

...... ..... ......”, se arată în stenograma discuției dintre cei doi asociați.

„Tudose”, pachet „ascendent” cu „Grindeanu” și „Rache”

„Lăscuț Cătălin îi învederează lui HARDAN SAADEH legat de sfera de relații politice pe care o are că dacă vine TUDOSE premier pentru ei e un lucru foarte bun, pentru că o să vină FELIX RACHE consilierul lui (nr. persoana căruia Lăscuț Cătălin i-a spus în 24.08.2022 că în legătură cu prelungirea contractelor, pentru a-și lăsa loc de bună ziua, îi va cere martorului HARDAN SAADEH bani a doua zi), ceea ce pentru ei este super ok și că indiferent că rămâne Sorin Grindeanu la Transporturi, dacă e TUDOSE premier ai alt ascendent”, explică magistratul Drăgulescu o nouă stenogramă prezentată pe larg în ordonanța de punere sub acuzare a celor patru artizani ai mega-afacerii cu spatii de servicii din aeroporturi.

”

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Și-atunci decât să ne de... crebi... decredibilizăn în fața alor tăi mai bine nu vorbim, mai bine nu mai spunem nimic... O să...

HARDANSAADEH: Nu o să spun nimic... Ți-am zis că d-aia n-am...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

(...)

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da' el fiind din grupare cu DÂNCU, cu GRINDEANU, cu CODRUȚA, cu aia... gruparea veche... na... a ascultat dă el... pân' la urmă GRINDEANU a încercat să o rezolve ș-așa, s-asa, nici să ne supere pă noi...

HARDANSAADEH: Nici nu s-a...... (neinteligibil)..... vorbesc în același timp...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: A dat-o p-aiape mijloc...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nici... nici să-l rezolve pe el... ș-a dat-o... a dat-o de gard așa... Aia e, lucrurile oricum se vor... ușor, ușor se vor desumfla...

HARDANSAADEH: Ți-am zis, eu...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

(...)

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Dacă vine TUDOSE premier...

HARDAN SAADEH: TUDOSE?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ee... Super ok...

HARDANSAADEH: Da'vine TUDOSE?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi da... că MARCEL i-e frică să plece de la Cameră... MARCEL i-e frică să plece de la Cameră că vrea să-i ia GRINDEANU locul și el se bagă-n față ca premier și nu știe la anul ce probleme sunt... poa' să fie... poa' să fie... ...se adresează unei alte persoane: Săru-mânal... poa' să fie diverse probleme care nu le gestionează și-atuncea să se trezească cu... se duce-n cap cu...

HARDAN SAADEH: îhâm.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Cu popularitatea și că... el n-are nici... ăă... el n-are nici filială, el n-are nici un... nici un....

HARDANSAADEH: Clar, sprijin...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Sprijin al unei filiale, Buzău e altul, nu e el.

HARDAN SAADEH: Da, da' ele frică să plece, să nu pierde..

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: E TOMA la Buzău. Păi aia zic ș-atuncea e puțin crispat, om vedea, eu m-aș bucura să vină TUDOSE, dacă vine TUDOSE pentru noi e un lucru foarte bun, o să vină FELIX consilierul lui... da... ceea ce pentru noi este super ok... ăă... Indiferent că rămâne SORIN la Transporturi, da' dacă e TUDOSE premier ai alt ascendent...

”

„..... ..... ......

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: E TOMA la Buzău. Păi aia zic ș-atuncea e puțin crispat, om vedea, eu m-aș bucura să vină TUDOSE, dacă vine TUDOSE pentru noi e un lucru foarte bun, o să vină FELIX consilierul lui... da... ceea ce pentru noi este super ok... ăă... Indiferent că rămâne SORIN la Transporturi, da' dacă e TUDOSE premier ai alt ascendent... știi?

....... ....... ......”, este unul dintre fragmentele elocvente în care numele de politicieni români curg fluid în cadrul discuțiilor dintre Lăscuț și Tănăsescu.

„Kelemen”, „Mitrea”, „Grindeanu”, „împachetați” într-o discuție în șoaptă

„În data de 31.10.2022, SAADEH HARDAN poartă o discuție în mediul ambiental cu TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU în incinta clădirii Best Value, din loc. Otopeni, jud. Ilfov, din conținutul căreia rezultă în esență:

-Tănăsescu Radu Laurențiu îi comunică lui Saadeh Hardan faptul că a aflat că o firmă de consultanță daneză care s-a înscris la primele două proceduri de selecție a consultantului, organizate de CNAB, era un interpus al unei companii franceze;

-Tănăsescu Radu Laurențiu îi comunică lui Saadeh Hardan că se va întâlni cu directorul general al CNAB și că el crede că va rezolva prelungirea contractelor existente cu un an (6 luni+ 6 luni);

-Tănăsescu Radu Laurențiu menționează faptul că trebuie să își folosească toate resursele în scopul prelungirii contractelor”, explică magistratul DNA conținutul concentrat al discuțiilor în cadrul cărora sunt vehiculate de interlocutori numele lui Kelemen Hunor, Miron Mitrea sau Sorin Grindeanu.

„..... ...... ......

HARDAN SAADEH: Da' pân' la urmă directoru' ăla, n-a știut nimeni... omu' cui?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Directoru e omu lu' GRINDEANU...

HARDAN SAADEH: Omul lui GRINDEANU, se confirmă... că CRISTI zice, om... nu știu cine mi-a zis... și CRISTI... CĂTĂLIN... el n-are nici o legătură, GRINDEANU cu el...

TĂNĂSESCURADU-LA URENȚIU: MITREA ?

HARDAN SAADEH: Da. CRI... CRISTI s-a-ntâlnit cu MITREA, nu s-a-ntâlnit cu altceva... CRISTI... bă... informa...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Ea...

HARDAN SAADEH: Nevasta?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: E-n partea lu' KELEMEN... Ea l-a pus...

HARDAN SAADEH: KELEMEN, ungur, nu?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Da... e vicepremier... și ea e șefa de cabinet a lu' KELEMEN... Foarte ...neinteligibil. vorbește în șoaptă... din ce-am vorbit cu oamenii lu' SORIN, direct...

....... ....... .......”, este unul dintre pasajele concentrate în care apar numele mai multor politicieni rostite și în șoaptă de către protagoniștii mega afacerii cu spații de servicii din aeroporturi.

„Flutur”, „Busuioc” (președintele Curții de Conturi), aruncați la „convingere” de traficanții de influență

„Lăscuț Cătălin îi menționează lui Saadeh Hardan faptul că au reușit să obțină prelungirea la un preț mai mic decât cel cerut de Bălan Cristian Dumitru; reamintim că la discuția precedentă din 07.12.2022 inculpații Lăscuț Cătălin și Tănăsescu Radu discută despre faptul că dacă nu se intervenea HARDAN SAADEH nu mai avea niciun contract

-Lăscuț Cătălin menționează faptul că anticipează o schimbare a ministrului transporturilor și că se va duce la noul ministru cu documente prin care încearcă să obțină prelungirea pe o perioadă mai mare de timp, de doi ani;

Lăscuț Cătălin îi indică martorului HARDAN SAADEH și cine va fi numit ministru al transporturilor “FLUTUR", cu referire la Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte PNL, împrejurare de natură să determine orice interlocutor obiectiv în a crede că Lăscuț Cătălin este un om cu relații, cu influență dacă are acces la astfel de date”, explică sintetic magistratul DNA o amplă stenogramă a unei discuții dintre Lăscuț și martorul colaborator.

„Inculpații Lăscuț Cătălin și Tănăsescu Radu arată că au trimis o solicitare neoficială la Curtea de Conturi, iar președintele BUSUIOC MIHAI, la care s-a făcut referire și într-o discuție anterioară, le-a spus că-i vor da un răspuns săptămâna viitoare pentru ca ulterior ei să-l roage pe directorul CNAB să ceară el oficial un răspuns de la CURTEA DE CONTURI deoarece MILLENIUM e privat și nu se poate adresa oficial Curții de Conturi; și acest aspect al faptului că se discută neoficial legat de prelungirea contractelor cu președintele Curții de Conturi este de natură a crea convingerea unui interlocutor, cum este HARDAN SAADEH, cu privire la influența celui care cere bani, în speță Lăscuț Cătălin”, se mai arată în actul de punere sub acuzare al celor patru artizani ai mega-afacerii judiciare cu spații de servicii din aeroporturi.

„Împrejurarea că Lăscuț Cătălin repetă colaboratorului de mai multe ori pe parcursul întâlnirii din 12.12.2022 înregistrată în mediul ambiental faptul că suma de 100.000 de mii de euro cerută în legătură cu prelungirea pe 6 luni a contractelor cu CNAB, este pentru acoperirea cheltuielilor firmei Millenium, iar nu pentru Lăscuț Cătălin ori pentru alte persoane care au obținut această prelungire, trebuie privită ca o măsură de precauție luată de Lăscuț Cătălin, în raport de Saadeh Hardan, pentru a-i lua banii, iar în același timp să nu se vulnerabilizeze în fața acestuia, prin comunicarea unor aspecte compromițătoare”, mai notează DNA în acest document.