EXCLUSIV Directorul Poștei Române: Pensiile și ajutoarele sociale vor fi livrate, indiferent de situație!

În aceste zile de Stare de urgență unii din cei mai solicitați sunt poștașii. Ei sunt în aproape prima linie prin faptul că zilnic interacționează cu alți oameni pentru a le înmâna acestora scrisorile, pachetele sau pur și simplu pensiile așteptate. Deși multe din operațiuni se pot desfășura și online, directorul general al Poștei Române, Horia Grigorescu, susține într-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO că în continuare terenul duce greul. Pentru acest lucru lucrătorii Poștei Române sunt dotați cu tot ceea ce le trebuie pentru a limita la maxim posibilitatea infectării.

Horia Grigorescu, angajatii Postei Romane sunt acum in prima linie, alaturi de alte categorii de personal care trebuie sa mearga la serviciu. Pensiile si ajutoarele sociale trebuie livrate, indiferent de situatie.

Câți angajați are Posta Romana acum si cați dintre ei sunt pe teren si câți lucrează de acasă?

Poșta Română are un număr total de aproximativ 24.000 de angajați. Dintre aceștia vorbim de 8.500 de factori poștali, 4.000 de agenți poștali, 3.500 de oficiante și 1.000 de șoferi. Pe lângă aceștia mai există un număr impresionat de oamenii care lucrează în centrele de tranzit, de sortare și de distribuire. În plus, avem un număr de aproximativ 900 de persoane care lucrează în zona economică, comercială, juridică și administrativă.

Da, este adevărat avem cel puțin 16.000 de colegi care sunt zilnic în prima linie, care ies pe străzi și se asigură că toate serviciile poștale sunt furnizate la un nivel cât mai înalt. De asemenea, în aceste zile, dar și în următoarele se vede odată în plus că Poșta Română este un partener social de încredere și esențial pentru întreaga arhitectură a statului român și mai ales pentru toți românii.

Poștașii companiei sunt în fiecare zi la datorie pentru toți clienții săi, iar pe această cale fac un apel către toți clienții noștri să stea acasă pentru că noi facem tot ce e posibil să limităm deplasărilor lor, oferindu-le însă toate serviciile de care au nevoie.

Având în vedere specificul activității noastre, este foarte greu să putem trimite oamenii să lucreze de acasă, totuși pentru a limita aglomerările de oameni în incinte închise, 50% din personalul administrativ lucrează în acest moment în sistem “work from home”, iar în centrele de tranzit, de sortare și de distribuire, am luat măsuri ca oamenii să lucreze în schimburi și cât mai dispersați, astfel încât să nu existe mai mult de 50 de oameni simultan în aceeași incintă, în spațiu închis.

Ce masuri de protecție ați luat pentru toți angajații dvs dar mai ales pentru cei care au contact direct cu publicul?

Toate subunitățile poștale au fost și sunt dotate periodic cu săpun, dezinfectanți de mâini și suprafețe, măști și mânuși. Am afișat de asemenea în toate locurile cu vizibilitate afișe cu instrucțiuni de urmat în această perioadă, atât pentru clienții noștri dar și pentru colegii mei. De asemenea salariații au fost și vor fi instruiți periodic de către directorii de oficii poștale județene cu privire la modalitatea de utilizare a acestor echipamente și modul de aplicare al măsurilor de prevenire a răspândirii a COVID19.

Dezinfectantul de mâini a fost pus și la dispoziția clienților, în oficiile poștale, iar suprafețele de lucru se igienizează cu dezinfectant de suprafețe, o dată la 2 ore sau ori de câte ori este nevoie.

Stocurile de echipamente de protecție sunt reîmprospătate periodic, este o perioadă în care a fost greu să asigurăm stocurile necesare, dar am reușit să depășim toate aceste provocări și să asigurăm până la urmă prioritatea zero în acest moment – SIGURANȚA tuturor cetățenilor, angajați sau clienți ai Poștei Române.

Pe lângă măști și mânuși, factorii poștali care distribuie trimiterile și prestațiile sociale clienților aflați în izolare la domiciliu sunt dotați și cu ochelari de protecție, mașina cu care se realizează distribuirea fiind dotată și cu dezinfectant de mâini pe bază de alcool. Aceștia au fost instruiți să păstreze distanța de 2 metri față de persoanele izolate cărora urmează să li se distribuie prestațiile sociale. În ziua deplasării în teren, factorii poștali vor încerca să apeleze telefonic clienții, dacă există telefon de contact, cărora urmează a le fi furnizate prestațiile sociale sau trimiterile poștale, informându-i despre ora la care ar putea ajunge. Factorii poștali nu vor intra în locuința clienților, distribuirea realizându-se la ușă sau la poartă.

De asemenea, am luat câteva măsuri și pentru scurtarea timpului de așteptare la ghișeele poștale. Astfel, recomandăm tuturor clienților accesarea serviciului online MyAWB, disponibil pe website-ul Poștei Române, care le va permite completarea rapidă a formularelor necesare, prin mijloace electronice (telefon, tabletă, laptop etc). În acest fel, se pot prezenta la ghișeele poștale cu formularele pre – completate anterior. Totodată, pentru a evita aglomerarea oficiilor poștale, în incinta acestora se permite accesul concomitent al unui număr limitat de persoane: în interiorul oficiilor nu se vor afla mai mult de două persoane la fiecare ghișeu funcțional, în timp ce restul clienților sunt rugați să aștepte în afara oficiului poștal. De asemenea, distanța dintre persoanele din oficiu trebuie să respecte limita de 2 metri.

Totodată, pentru a limita circulația oamenilor în oficiile poștale în weekend, am decis ca în aceasta perioadă aparte toate unitățile poștale să își suspende activitatea de weekend. Nu în ultimul rând, pentru a respecta recomandările cu privire la neaglomerarea mijloacelor de transport, programul tuturor oficiilor poștale a fost modificat, noul program de lucru cu publicul, pentru această perioadă, fiind 10 – 18.

De asemenea, în toată această perioadă suntem într-un contact direct cu autoritățile statului, de la care ne informam în mod oficial cu privire la ce măsuri noi se impune să implementă. Inclusiv cu direcțiile județene de sănătate publică suntem în contact zilnic, aceștia furnizându-ne tocmai datele necesare pentru a putea merge echipați corespunzător la clienții noștri care se află în autoizolare.

Cum va afectează businessul aceasta criza? Se simt deja efectele?

La fel cum și în Italia, serviciile poștale au continuat activitatea și după ce restul serviciilor publice au fost suspendate, ne așteptăm ca și noi Poșta Română să rămânem un astfel de bastion.

Business-ul este afectat urmare a efectului de domino care a avut, are și probabil va mai avea loc în economia națională și internațională, însă noi suntem o companie puternică, capabilă să se stabilizeze și să se adapteze repede.

Unul dintre segmentele de business cele mai afectate în acest moment este cel al serviciilor internaționale. Este însă un lucru pe care l-am anticipat încă de la momentul primelor semnale primite din China. Volumele de trimiteri poștale internaționale s-au contractat și asta va duce în cascada evident la o pierdere de venituri în această zonă.

Totodată am sesizat un trend descrescător al trimiterilor poștale clasice ca urmare a limitării activităților partenerilor noștri comerciali.

Segmentul de activitate care însă ne-a arătat un trend pozitiv este cel al serviciilor de curierat, activitate desfășurară de divizia noastră de curierat rapid – PrioriPost.

Anul 2020 a reprezentat un început puternic pentru activitatea Poștei Române, în primele două luni ale anului obținând venituri mai mari decât în perioada similară a anului precedent. În ceea ce privește luna martie, deși nu s-a încheiat, anticipăm o scădere a veniturilor obținute, precum și o creștere a cheltuielilor aferente implementării măsurilor de protecție în actualul context.

Cu toate acestea însă, Poșta Română este pregătită să tureze motoarele și să își accelereze activitatea mai ales în zona de curierat rapid. Tocmai din acest motiv suntem pregătiți să punem în valoare inclusiv flota auto nouă pe care am achiziționat-o. Primele 65 de autovehicule Dacia Docker, din totalul de 430 de autovehicule noi (Dacia Docker si Renault Masters) au ajuns deja în parcul nostru auto.

Consider că, în această perioadă, întreg mediul de afaceri trebuie să fie unul flexibil și inovativ, să se plieze noilor nevoi apărute în piață. Știu că este o perioadă delicată în care planează foarte multă incertitudine, dar consider că o prioritate în acest moment este continuarea activității economice. Nu ne putem opri în loc și nici nu putem să așteptăm ca activitatea noastră să fie revitalizată exclusiv ca urmare a măsurilor fiscal–economice pe care le-a implementat sau urmeze să le implementeze Guvernul. La acest moment, măsurile propuse de Guvern sunt foarte bine venite, implementarea lor fiind de natură a duce la o stabilizare a economiei, de prevenire a unui impact negativ major asupra economiei, precum și revigorarea consumului de care mediul de business are atât de mare nevoie.

Noi, Poșta Română, suntem pregătiți să depășim această perioadă, vom fi prezenți constant în piață, ne vom diversifica activitatea și ne vom plia nevoilor actuale ale clienților noștri. Avem nevoie de credibilitate în fața partenerilor noștri, iar această credibilitate vine tocmai din dialogul constant cu aceștia, transparentizarea activității și afirmarea direcției pe care o vom urma.

In ce măsură va afectat închiderea traficului internațional pe majoritatea destinațiilor?

Traficul internațional, după cum am spus, este cel mai afectat segment al activității noastre. Este o consecință a caracterului global al serviciilor poștale și reprezintă o transpunere a deschiderii piețelor în zona comerțului online, inclusiv internațional.

La acest moment există o mare volatilitate în acest domeniu. Volatilitatea la care fac referire are la bază câteva surse clare: în primul rând, anularea intempestivă a rutelor aeriene, dar și a celor rutiere – blocându-se astfel modalitățile de transport; în al doilea rând, suspendarea activității de distribuire și de colectare a trimiterilor poștale în anumite țări – care generează un blocaj punctual cu acele țări.

Poșta Română la acest moment primește traficul internațional și realizează distribuirea internă, însă nu mai poate realiza expedierea anumitor trimiteri, tocmai din cauza blocajului existent în zona rutelor aeriene și rutiere sau a imposibilității partenerilor noștri străini de a mai distribui trimiterile în interiorul țării de destinație. Pentru a ne informa clienții, atât instituționali cât și individuali, actualizăm în permanență lista destinaților de unde se pot primi sau către care se pot expedia trimiteri internaționale.

Sunt cunvins că imediat ce criza va începe să se apropie de sfârșit, serviciile din zona de trafic internațional sunt convins vor reveni la nivelul anterior, urmând să existe culoare de trafic sigure și constante. Până la acel moment, profităm de această perioadă pentru a ne pune mai bine la punct activitățile atât din punct de vedere logistic, cât și operațional.

Luați în calcul o reducere a personalului?

Poșta Română este mai mult decât o companie și nu mă refer la faptul că este o companie națională, ci este așa cum am spus-o în repetate rânduri, un adevărat partener social atât pentru instituțiile statului, cât și pentru toți cetățenii acestei țări.

Poștașii din această mare familie sunt, la fel ca mulți alți români bravi din domeniul medical sau al siguranței și ordinii publice, în prima linie. Sunt prezenți pe străzi în fiecare zi și se asigură că românii își primesc pensiile și toate celelalte prestații sociale. Știm că peste 5 milioane de beneficiari se bazează pe noi în fiecare lună să le aducem la ușă banii de care au atât de mare nevoie pentru a își duce viața în mod normal.

Vreau astfel ca în loc sa vorbim despre o reducere a personalului să ne luăm cu toții câteva momente din timp și să ne gândim la toți poștașii din această țară și să le mulțumim pentru curajul, implicarea și dăruirea de care dau dovadă în fiecare zi.

Pentru a vă răspunde mai aplicat, la acest moment este foarte greu să ne gândim la o reducere a personalului operativ – factori poștali, oficianți, agenți poștali, șoferi, fiindcă o astfel de reducere poate duce la o dezechilibrare ta activității vitale a Poștei Române, cu precădere activitatea de distribuire a prestațiilor sociale. Ce analizăm însă, la acest moment, este posibilitatea de a reduce personalul administrativ pentru o perioada determinată de timp și prin rotație, pentru a nu perturba operațiunile administrative din cadrul companiei.

Cel mai probabil, o decizie clară referitoare la reducerea temporară a personalului administrativ va fi luată după analizarea rezultatelor financiare ale lunii martie.

Consider că trebuie să avem grijă de toți angajații noștri și să le conferim în această perioadă certitudinea unui salariu, prin IMPLICARE deplină în toate activitățile noi pe care le putem desfășura, PROACTIVITATE care să transpună tocmai acea componentă a flexibilității despre care vorbeam și INOVAȚIE prin care putem să cucerim noi segmente de business.