Exerciţiu militar francez `cu mesaj` în largul insulei Creta

Un număr de 450 de soldaţi francezi au efectuat sâmbătă un "exerciţiu fără precedent de antiterorism" în largul insulei Creta pentru a transmite mesajul că "Marea Mediterană nu va fi niciodată un spaţiu al anarhiei", a dezvăluit miercuri ministrul francez al apărării Florence Parly, în contextul tensiunilor maritime cu Turcia, transmite AFP preluat de agerpres.

Ignorând avertismentele europene, Turcia a organizat în ultimele luni mai multe misiuni de explorare a zăcămintelor de gaze în apele Mediteranei de Est, pe care Atena le consideră ca fiind sub suveranitatea sa ceea ce a provocat o criză diplomatică între cele două ţări. Grecia a fost puternic sprijinită de Franţa.

"La 13 martie, forţele armate franceze au organizat un exerciţiu antiterorism fără precedent în Marea Mediterană, în largul Cretei", simulând o "luare de ostatici pe o navă comercială", cu "terorişti care preiau controlul unei nave şi care fac din aceasta o baza de tragere", a mai declarat Parly în cadrul unei audieri în comisia de apărare a Senatului."În doar câteva ore, comandouri marine au fost lansate în zonă (...), avioane de luptă Rafale şi elicoptere Caracal au decolat din Franţa pentru a se alătura navei aflate sub controlul teroriştilor la 2 000 de kilometri de bazele noastre şi au fost direct angajate în eliberarea sa", a descris exerciţiul ministrul francez."Cu acest exerciţiu transmitem un mesaj: sub vigilenţa noastră franceză şi europeană, acest mesaj este că Marea Mediterană nu va fi niciodată o zonă a anarhiei", a subliniat Florence Parly."Franţa este hotărâtă să participe la păstrarea securităţii şi a stabilităţii în bazinul mediteranean alături de aliaţii săi. Proiectând mijloacele sale de intervenţie la distanţă şi folosindu-şi cunoştinţele excepţionale, Franţa arată că are mijloacele de a se apăra alături de aliaţii săi", a insistat Parly.Ministrul francez al apărării criticase anterior "comportamentul destabilizator şi perturbator" al Turciei din ultimele luni, exprimându-şi regretul că Ankara "încearcă să se impună prin forţă şi fapt împlinit".