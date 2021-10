Există viață și după un AVC suferit la 50 de ani. Spitalul Sfântul Sava demonstrează că recuperarea medicală este posibilă și atunci când spui că e imposibil

Accidentele vascular cerebrale (AVC) fac anual 200.000 de victime în România. Calculând câți medici atestați în îngrijrea pacienților rămași în viață după o patologie atât de severă se ocupă de acești bolnavi, am obține un număr șocant: 0,0005 medici pentru fiecare pacient.

Este deosebit de importantă recuperarea medicală post AVC, ca și după oricare alt tip de accident sau boală degenerativă, care restrânge drastic mobilitatea pacienților. Este nevoie să fie reînvățat mersul, precum și toate mișcările pe care le considerăm instinctuale sau banale, dar care în urma unui atac cerebral devin imposibil de realizat, precum mișcarea mâinilor și picioarelor, manevrarea unor obiecte, percepțiile senzoriale, orientarea, echilibrul etc. AVC prezintă consecințe catastrofale atât pentru pacient, cât și pentru familia acestuia, iar în țara noastră, rata incidenței atacurilor vascular-cerebrale este de 3-4 ori mai mare decât în Europa Occidentală, România situându-se în top 10 mondial, după cele mai recente studii.

În aceste condiții, nu este de mirare că atunci când auzim că cineva a suferit un AVC, ne imaginăm persoana respectivă ca imobilizată la pat pentru tot restul vieții. Spitalul Sfântul Sava pentru Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative demonstrează însă, de trei ani câți are de la deschidere, că poate pune pe picioare, la propriu, pacienți cărora nimeni nu le mai dădea vreo șansă, inclusiv pacienți externați în stare vegetativă din spitalele publice. Cum e posibil? Cu o echipă formată din 8 medici specialiști, 30 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, 30 de asistenți medicali și 48 de infirmiere, care deservesc 118 paturi autorizate, în saloane cu 2 sau 3 locuri. Echipa atât de amplă face posibilă acordarea unei atenții deosebite fiecărui pacient în parte, iar exercițiile de kinetoterapie și fizioterapie se realizează zilnic, fără întrerupere în weekend sau în zilele sărbătorilor legale. Rezultatele sunt uimitoare în timp scurt.

Un pacient în vârstă de 50 de ani, care a suferit un accident vascular, nu poate rămâne dependent de un îngrijitor pentru tot restul vieții. După 10 zile de internare post AVC, este trimis acasă, în stare de imobilitate accentuată.

”Când am ajuns aici, abia dacă puteam să stau în fund pe pat. Mă mișcam foarte greu, dar de la zi la zi, de la ședință la ședință am performat, am crescut în mișcări, în ceea ce a fost mai bine pentru mine ca să pot să ajung la rezultatul pe care mi l-am dorit.

În vreo două săptămâni, de când sunt aici, deja pot să mișc bine mâna, pot să fac diverse activități, să țin tacâmul în mână, să țin sticla, diverse obiecte. La mers e un pic mai greoi deocamndată, dar sunt mulțumit pentru că timpul e scurt. Timpul parcurs până acum a fost scurt și mai am răbdare.

Instructorii, că așa le spun kinetoterapeuților sunt foarte buni, adică nu mă așteptam având în vedere că sunt tineri, cred că majoritatea sunt până în 30 de ani.

Recomand Spitalul Sfântul Sava pentru că nu prea ai ce să-i reproșezi. Organizarea este foarte bună, începând de la cazare, modul de lucru la kinetoterapie, la fizioterapie, deci fiecare știe ce are de făcut. Chiar e un lucru bun tot ce se întâmplă aici” – Ionel STANCU, pacient cu AVC.

Spitalul Sfântul Sava are medici de mai multe specialități atât medicale, cât și chirurgicale, astfel încât poate asigura îngrijirea complexă a pacientului. De asemenea, Spitalul Sfântul Sava pune pacienților la dispoziție serviciul de ambulanță atât fără echipaj medical, cât și ambulanță de tip C, pentru pacienții care necesită îngrijiri medicale mai complexe, inclusiv resuscitare și terapie intensivă. În curând, spitalul va avea și o secție ATI cu 18 paturi de terapie intensivă.

În spital, există linie de gardă medicală 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, inclusiv în zilele de sărbători legale. Programul de fizio și kinetoterapie se desfășoară zilnic în cadrul Spitalului Sfântul Sava, sărbătorile legale și zilele de weekend neafectând programul de recuperare al pacienților. Internarea se face în saloane cu 2 sau 3 paturi, în condiții similare hotelurilor, nicidecum spitalelor.

La Spitalul Sfântul Sava, regula de la care nu se abate niciunul dintre angajați este de a îngriji pacienții ca pe membrii propriei familii. De aceea, la Spitalul Sfântul Sava nu te simți al nimănui, oricât de greu ți-ar fi să faci ceva de unul singur.

