Expert: Ținta lui Trump în Europa este Angela Merkel

Am putea spune că preşedintele francez Emmanuel Macron aşteaptă de opt luni de zile răspunsul la un mesaj pe care i l-a adresat personal doamnei Angela Merkel şi în general germanilor. Cu opt luni în urmă, pe 27 septembrie 2017, Emmanuel Macron rostea la Sorbona un înflăcărat discurs în favoarea Europei şi le întindea mîna germanilor pentru a reconstrui împreună o Europă post-Brexit, greu încercată şi din cauza presiunii migratorii, şi din cauza crizei economice, şi din cauza numeroaselor crize de la frontierele ei.

Doamna Merkel a avut însă alte urgenţe în aceste opt luni, contestată fiind în interior şi ocupată cu formarea unei noi coaliţii guvernamentale. Si abia acum i-a răspuns în mod serios lui Emmanuel Macron, printr-un interviu publicat duminică 3 iunie în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung. Diferenţele de temperament între francezi şi germani se ilustrează din nou în contextul acestui dialog. Emmanuel Macron dă impresia că are un plan infailibil şi că aplicarea sa depinde numai de voluntarismul franco-german, de voinţa ambelor popoare de a conlucra la redresarea edificului european.

Preşedintele francez doreşte, de exemplu, un buget al zonei euro extrem de bine dotat, un Fond Monetar European activ, o apărare europeană demnă de acest nume, o politică migratorie comună, o voce unică europeană pe plan internaţional, mai multă generozitate faţă de ţările din Balcani şi din estul Europei, integrarea ţărilor din Balcani în Uniunea Europeană iar a României şi a Bulgariei în zona Shengen.

Dacă am avea un termometru cu care să măsurăm entuziasmul pe o scară de 20 de grade, am putea spune că el este maximum la Emmanuel Macron şi undeva la nivelul cinci, dacă nu chiar patru, în cazul doamnei Merkel. Cancelara germană are idei, este mai preocupată de detalii, împărtăşeşte parţial unele viziuni ale preşedintelui francez, rămîne evazivă cînd vine vorba de bugetul comun, pune condiţii drastice cînd vine vorba de funcţionarea concretă a unui Fond Monetar European. Să rezumăm totul cu o frază: Berlinul nu vrea ca Franţa să fie arhitectul noii Europe folosind în acest scop banii germanilor. (Mai multe detalii AICI