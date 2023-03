Experții în limbaj corporal: Xi Jinping l-a 'subordonat' pe Vladimir Putin prin gesturile sale/ Video

Experţii în limbaj corporal spun însă că liderul chinez Xi Jinping a părut mai relaxat şi mai dominant decât omologul său rus Vladimir Putin la prima lor întâlnire televizată de luni din cadrul vizitei de stat a lui Xi la Moscova, informează News.ro.

Karen Leong, director general al companiei Influence Solutions, cu sediul în Singapore, a remarcat că Xi l-a devansat pe Putin cu o fracţiune de secundă atunci când i-a întins mâna, sugerând că "deşi este cel care vizitează Moscova, el este cel care va prelua conducerea în această relaţie".

Louise Mahler, un expert australian în limbajul corporal şi în comportamentul liderilor, a avut o opinie similară, observând că Xi şi-a pus mâna peste cea a lui Putin, ceea ce ar putea indica, de asemenea, o măsură de dominare în această relaţie.

Atunci când au stat împreună în faţa presei pentru schimbul de replici politicoase, prin intermediul traducătorilor, salutându-se reciproc cu "dragă prietene", Mahler a observat că Putin s-a aplecat, şi-a mişcat piciorul, şi-a strâns pumnul şi s-a uitat la podea, sugerând o agitaţie subiacentă. Xi, între timp, părea "relaxat şi încrezător".

Leong a observat aceleaşi ticuri la Putin, contrastând cu un comportament relaxat în aparenţă. "Dacă îl compari cu Xi, Xi este omul de stat calm", a spus ea. "Are multă gravitate, un contact vizual excelent, se uită la Putin aşa cum se uită un frate mai mare la un partener mai mic, mai tânăr", spune experta.

Putin, în vârstă de 70 de ani, este, de fapt, cu câteva luni mai în vârstă decât Xi şi a stat la putere de două ori mai mult decât el.



Totuşi, Leong spune că şi Xi s-a trădat că a simţit, la rândul lui, o anumită presiune, clipind neobişnuit de des în timpul întâlnirii.



Kim Hyung-hee, director al Korea Body Language Lab, a declarat că strângerile cordiale de mână şi faptul că de multe ori cei doi au încercat să evite contactul vizual direct au arătat că întâlnirea era o miză importantă pentru amândoi. "Au aşteptări mari în legătură cu întâlnirea. Puteţi vedea tensiunea acolo - şi ştiţi că nu există prieteni adevăraţi în politică", a spus expertul.

