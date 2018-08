Explicație SFIDĂTOARE - Autoritățile din Sfântu Gheorghe susțin că arborarea steagului negru la sărbători românești e o 'cutumă'

Scandalul steagului negru arborat de primarul din Sfântu Gheorghe de Ziua Imnului Național ia amploare. Preșeșdintele Coaliției pentru Modernizarea României face public un răspuns revoltător.

"Primarul din Sf Gheorghe raspunde solicitarii CNMR si recunoaste in scris ca a INCALCAT LEGEA cu punerea pe primarie a steagului negru de Ziua Imnului National. Se aude domnule Prefect sau vreti sa venim sa va explicam personal?!?! Puteti vedea raspunsul atasat. Nu numai ca nu este semnat de primar ci de un biet functionar dar el vine sa confirme INCALCAREA LEGII de catre Primarul din Sf Gheorghe. Ne anunta pe scurt ca prin HCL s-a fixat acordarea unui titlu pt cetatenii cu merite speciale pt oras. Nimic gresit aici. Dupa care vine si ne informeaza ca institutiile publice astazi functioneaza ca-n sec. XVI iar steagul negru a fost arborat ca o CUTUMA locala. Hmm. De cand o functiona o INSTITUTIE PUBLICA ROMANEASCA pe baza de CUTUME si incalcand CONSTITUTIA si legile tarii?!!!! Legea drapelului nu conteaza?!?!Ea nu e sfanta?!?Ci cutuma/obiceiul!!.In al doilea rand ne informeaza Primaria Sf Gheorghe ca se pune steagul negru in ziua decesului personalitatii si se da jos dupa inmormantare...pe bune???. Hmm. In 2017 (conform presei nationale dar vom verifica) s-a arborat la 24 ianuarie de ziua UNIRII PRINCIPATELOR LA 3 ZILE DE LA DECESUL PERSOANEI. Nu va e rusine sa va bateti joc de noi intruna???. Asta-i problema domnule primar: CUTUMA NU ESTE LEGE si poate fi aplicata dupa cum va serveste intereselor meschine. Sa va fie rusine!!!!!. Si mai am o intrebare la care vom astepta tot raspuns scris: din cele 90 de PERSONALITATI ai premiului PRO URBE cam cati sunt romani si cati maghiari si pt ce au primit aceste premii?!. Dragi romani veti afla lucruri uluitoare despre unii dintre "PREMIANTI"...veti vedea!!!!!", scrie Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.

