Explicația MApN despre chemarea rezerviştilor din Banat

Purtătorul de cuvânt al MApN, Constantin Spînu, a explicat luni seară, la Antena 3, de ce au primit rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, în această lună, ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare.

„Sunt bărbați rezerviști din evidențele noastre de mobilizare, din județul Timiș și din județul Caraș-Severin. În fiecare an avem două exerciții cuprinse în planul de antrenament. Ultima ediție a planului privind verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare prin exerciții de mobilizare a fost aprobat în CSAT în anul 2021. De aceea, în 2021 am avut două județe Bihor și Sălaj, în 2022 Dolj și Vâlcea. Anul acesta suntem prezenți în Timiș și în Caraș-Severin. Sunt exerciții periodice, se desfășoară anual, în diferite perioade. Deci anul trecut au fost în octombrie, acum 2 ani în iunie, iată acum, în aprilie. Ele pot să cuprindă, așa cum se întâmplă anul acesta și anul trecut am avut o secvență pe anumite categorie de rezerviști, cu inclusiv cu trageri în poligon. Anul trecut au fost în județul Dolj, anul acesta în poligonul de tragere Chişă, dar vom avea câteva sute, zeci, sute de rezerviști care vor executa inclusiv o ședință de tragere cu armamentul individual de infanterie”, a declarat oficialul MApN.

Cum vor decurge exercițiile

„Important de precizat deși exercițiul a fost anunțat pentru 4 zile, activitatea cu rezerviștii este pe parcursul unei singure zile. Ei sunt planificați câte o zi. Cei care au programul complet, care vor avea și o tragere cu armamentul individual de infanterie, se prezintă la unitate pe baza acelui ordin pentru exercițiu de mobilizare parcurs, parcurg un flux de verificare a documentelor și de echipare cu uniforma și armamentul individual. Vor face deplasarea în poligon, acolo li se vor reaminti principalele reguli, vor fi câteva prezentări și ateliere pentru reîmprospătare a cunoștințelor, se va executa propriu-zis tragerea așa cum este ea planificată, chiar servesc masa în poligon, după care, evident, la finalul zilei de instrucție se deplasează înapoi la unități, predau echipamentul și cu asta s-a încheiat undeva, să zicem la 8 ore. Ceilalți celelalte categorii de rezerviști care nu execută tragere vor executa toate activitățile în unitatea unde au primit acest convocator durează mai puțin, sunt câteva ore. Vor fi și ei verificați pe un flux de verificare a documentelor, nu vor mai face echiparea, dar vor fi organizate câteva ședințe și ateliere de împrospătare a cunoștințelor, în funcție de specializarea fiecăruia”, a adăugat Constantin Spînu.

„Sunt câteva mii, undeva între 1.000 și 3.000, de obicei cumulat de cele două județe anual. Este o activitate de rutină, îi spunem noi", a menționat purtătorul de cuvânt MApN.