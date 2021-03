Explicația oficială pentru închiderea magazinelor la ora 18.00: 'Sunt evidențe care nu trebuie dovedite' / VIDEO

Oficialii din Ministerul Sănătății nu au putut, marți, într-o conferință de presă, să indice vreun studiu care să demonstreze că închiderea mai devreme a magazinelor scade rata de infectare.

„Sunt evidențe care nu trebuie dovedite in plus si pentru care nu trebuie studii suplimentare. Daca ne uitam la ce se intampla la magazine la orele de seara pe strada mai ales ca e vreme frumoasa afara, circulatia populatie e greu de stavilit si practic intelegem foarte usor de ce a fost nevoie de o astfel de masura. Nu inchiderea magazinului in sine este cea care este dovedita eficace sau nu, ci faptul ca oamenii nu se mai moblizeaza la acea ora, exista o circulatie mai redusa de populatie care nu se mai aglomereaza. Este un lucru evident, e aplicat in multe alte tari, la noi mai putin restrictiv decat in Franta, Austria sau Germania”, a declarat Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a indicat în aceeași conferință de presă, întrebat dacă e vreun studiu care să stea în spatele deciziei, că și alte state fac acest lucru. „Cred ca e bine sa ne uitam in alte tari europene la masurile luate si masurile nu difera”, a spus ministrul.