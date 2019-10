Explozie de NERVI în PNL, din cauza programului de Guvernare: 'Eugen Teodorovici e un prost'

Programul de guvernare dă bătăi PNL. Dacă negocierile cu partidele de opoziție au fost un succes și guvernul Dăncilă a picat, se pare că programul de guvernare pare să fie o adevărată provocare pentru PNL. Deputatul Pavel Popescu l-a făcut prost pe Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, chiar pe pagina sa de Facebook.

"In timp ce scriam la partea de 5G a programului de guvernare pe IT&C, ma gandeam cum se numeste cel care a prins in bugetul de anul acesta 500 de milioane de euro proveniti din licitarea spectrului, bani care practic nu exista, pentru ca licitatia nu are loc anul acesta. Se numeste prost. Sau Teodorovici. Prosti se mai numesc si cei care stiau ca nu se face licitatia si totusi l-au lasat sa ii minta pe romani cu zambetul pe buze.

P.S. Daca voi credeti ca ati scapat asa usor, va inselati amarnic dragii mei", a scris Pavel Popescu pe Facebook.