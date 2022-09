Explozie foarte puternică la o moschee din Afganistan: un nou atentat zguduie lumea islamică/ Video

O explozie puternică a avut loc, vineri, într-o moschee din orașul Herat din vestul Afganistanului a declarat un oficial taliban. În urma exploziie s-au raportat mai mulți morți și răniți, printre ei aflându-se și un impotant lider religios Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari.

Explozia a avut loc în Moscheea Guzargah din Herat în timpul ce oamenii se aflau la rugăciunea de vineri, punctul culminant al săptămânii religioase musulmane, când lăcașurile de cult sunt deosebit de aglomerate.

Atacurile anterioare la moschei au fost revendicate de grupul extremist Statul Islamic, care a desfășurat o serie de atacuri împotriva minorităților religioase și etnice din Afganistan, precum și împotriva țintelor talibane.

Moscheea Herat atrage adepți ai islamului sunit, curentul dominant din Afganistan, urmat și de talibani.

People have gathered at the entrance of the hospital in Herat. Taliban have prevented locals from filming, and people not allowed towards hospitals ???? .” A resident in #Herat city tells me. #kabulattack #blast pic.twitter.com/kokW4QX78l