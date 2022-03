O explozie foarte puternică a avut loc în regiunea Lugansk, asta după ce o rachetă a lovit un depozit de combustibil.

Flăcările amenință să se extindă la mai multe rezervoare din zonă, informează Nexta.

The oil depot in #Luhansk is still on fire. pic.twitter.com/GqrmmCLGu4

A strong explosion in #Luhansk. It looks like an oil depot is on fire. pic.twitter.com/B94Xkq8Cyt