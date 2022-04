O explozie foarte puternică a avut loc la Tiraspol, în Transnistria, la sediul Ministrului Securității Statului. Deocamdată nu se cunoaște bilanțul victimelor din această explozie.

Știre în curs de actualizare.

Something going down in Tiraspol (Transnistria) - explosion at the Ministry for State Security building being reported pic.twitter.com/OOFCUwQUMn