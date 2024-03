Explozie uriașă la un restaurant, soldată cu un mort şi 22 de răniţi, în China / VIDEO

Explozia a avut loc miercuri, în jurul orei 08.00 (0000 GMT), în Sanhe, un comitat situat la aproximativ 80 km de capitala Beijing, a relatat televiziunea de stat CCTV News, titrează News.ro

Răniţii au fost trimişi la un spital, potrivit CCTV. Explozia a avut loc la un restaurant de pui prăjit din Yanjiao, Sanhe, şi se suspectează că a fost cauzată de o scurgere de gaz, a relatat televiziunea.

Anterior, Detaşamentul de salvare a pompierilor din Langfang a precizat într-un comunicat că o explozie şi un incendiu au avut loc într-un magazin stradal în apropierea intersecţiei dintre strada Xueyuan şi Yingbin Road din satul Xiaozhanggezhuang.

Departamentul a precizat că a trimis 36 de vehicule şi 154 de persoane la faţa locului, adăugând că incendiul a fost controlat şi că se desfăşoară activităţi de salvare.

Videoclipurile de pe platforma de socializare Weibo au arătat o mare minge de foc portocalie deasupra locului, urmată de coloane groase de fum gri. Videoclipurile au arătat faţadele clădirilor distruse, numeroase maşini mutilate şi sticlă împrăştiată pe străzile din jur. Unele obiecte erau în flăcări.

O postare pe Weibo a scris că mai multe persoane au spus că explozia a avut loc în apropierea clădirii culturale din Yanjiao.

Mai multe persoane au spus că în apropierea exploziei aveau loc lucrări de construcţie la linia 22 de metrou, potrivit contului de socializare al The Economic Observer, un ziar independent şi săptămânal chinez.

Biroul de gestionare a situaţiilor de urgenţă din oraşul Sanhe a trimis o echipă de investigaţie la faţa locului, iar Biroul de gestionare a situaţiilor de urgenţă din oraşul Langfang a declarat că departamentul de pompieri se afla, de asemenea, la locul exploziei, potrivit postărilor de pe reţelele de socializare.

