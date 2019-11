EXPLOZIV Cazul Caracal ia altă turnură, după înregistrarea în care ar fi Luiza Melencu - VIDEO

Alexandru Cumpănașu, candidat la prezidențiale și unchiul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani violată și incinerată de monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, a publicat, vineri, un videoclip cu o tânără din Italia, care spunea că este româncă, și care ar fi Luiza Melencu. Viorel Cataramă, și el candidat la alegerile prezidențiale, a afirmat, ulterior,că filmulețul despre care Alexandru Cumpănașu a afirmat că o prezintă pe Luiza Melencu în Italia îi aparține și îl are de o lună. Cataramă infirmă că ar fi Luiza și îl acuză pe Cumpănașu că se folosește de caz pentru a atrage voturi.

Cumpănașu anunță că îl va da în judecată pe Cataramă și că va merge cu familia Luizei în Italia, pentru a o găsi pe fată, despre care Dincă a spus că a incinarat-o.

”În data de 04.11.2012 am fost contactat de o persoană care mi-a comunicat că deține informații concrete cu privire la Luiza și Alexandra. M-am întâlnit cu persoana respectivă în prima săptămână a lunii noiembrie, ocazie cu care mi-a prezentat informații cu privire la faptul ca Luiza este în viață. Ca urmare a discuției am decis sa ne deplasăm într-o țară membră UE pentru a verifica aceste informații și pentru a anunța autoritățile în măsura în care aveam confirmarea.

În data de 06.11.2019, am plecat împreună cu echipe de investigatori în statul membru mai sus menționat, pentru a mă deplasa la locul în care a fost identificată Luiza de aceștia în primă fază și am desfășurat activități de supraveghere în zonă. In urma acestor activități a rezultat că între momentul în care Luiza a fost identificată inițial și momentul deplasării noastre, aceasta a fost mutată din acel loc.

În data de 07.11.2019, noaptea, m-am întors în România, dar am lăsat o echipa de supraveghere în statul membru pentru a desfășura în activități de monitorizare și culegere de informații.

Fac precizarea că am intrat în posesia filmulețului ce o prezintă pe Luiza abia în data de 08.11.2019, moment în care am luat decizia de a contacta familia Melencu pentru a confirma dacă persoana din filmuleț este Luiza.

Din păcate, persoane rău intenționate au obstrucționat comunicarea familiei mele (Măceșanu) cu familia Melencu, interzicându-ne să comunicăm cu privire la situația fetelor, sub amenințarea că vom fi atacați public. Acesta este motivul pentru care nu am luat niciodată legătura cu familia Melencu până în data de 8.11.2019, atunci când situația era mult prea gravă pentru a mai ține cont de orice amenințare. Am făcut rost de numărul de telefon al familiei Melencu și în data de 08.11.2019, la ora 15:30, i-am sunat pentru a le comunica informațiile pe care le dețin.

La discuție a participat și avocatul familiei Măceșanu, domnul Aurel Moldovan, moment în care am prezentat familiei Melencu înregistrarea. Discuția a fost una lungă, în cadrul căreia atât eu, cât și domnul avocat, ne-am păstrat rezerva cu privire la identitatea Luizei, rugând familia Melencu să fie singura care poate să aibă o opinie cu privire la cele prezentate. Mama Luizei a confirmat că fata din înregistrare este Luiza, în proporție de 90%, iar bunicul Luizei și restul familiei au fost 100% siguri că aceasta este Luiza.

Fac precizarea că domnul avocat Moldovan a insistat ca familia să privească cu atenție înregistrarea, să își ia timpul necesar pentru a confirma sau nu.

În cadrul discuției, am solicitat acceptul familiei Melencu în vederea efectuării unui anunț public cu privire la informația că Luiza este în viață, căzând de comun acord să nu difuzăm înregistrarea.

În cadrul discuției, am explicat faptul că investigatorii care au identificat-o pe Luiza, au lucrat cu o altă persoană și ulterior m-au contactat deoarece acea persoană deși se afla în posesia informațiilor nu a mers mai departe, ascunzând familiei și autorităților informații importante. În cadrul emisiunilor TV la care am participat, am procedat exact așa cum am stabilit cu familia Melencu, inclusiv precizând că o altă persoană s-a aflat în posesia acestor informații înaintea mea, fără a face nimic pentru a afla adevărul.

Imediat după dezbaterea televizată de la TVR, m-am deplasat în regim de urgență, împreună cu avocatul meu, la familia Melencu pentru a le prezenta înregistrarea mai clar și pentru a decide ce este de făcut din punct de vedere instituțional. În urma unei analize aprofundate a filmulețului, familia Melencu a decis să ne deplasăm împreună săptămâna viitoare la Squadra Mobile (Direcția Antimafia din Italia) pentru a prezenta atât filmulețul, cât și restul elementelor probatorii cu privire la traficul de persoane în cazul Luizei.

În urma deciziei luate de comun acord, am mai stabilit cu familia Melencu realizarea unui front comun între cele două familii, victime în această situație, pentru aflarea adevărului și realizarea de demersuri comune. Am constatat, ambele familii, că au existat persoane care și-au dorit o lipsă de comunicare și de acțiuni comune între noi, profitând de drama familiilor noastre, pentru diverse interese. Pot să reconfirm în acest moment faptul că urmare a ultimei discuții avute în cursul zilei cu doamna Melencu, în urmă cu scurt timp, că ne vom deplasa la Squadra Mobile pentru a prezenta toate probele referitoare la traficul de persoane în cazul celor două fete. Totodată, reconfirm decizia doamnei Melencu și a noastră de a rămâne uniți de acum înainte în aflarea adevărului cu privire la Luiza și Alexandra.

Fac precizarea că în data de 11.11.2019, așa cum am declarat la prima intervenție televizată de aseară, voi depune plângere penală pe numele persoanei care a deținut aceste informații și nu le-a adus la cunoștința familiei, ascunzând adevărul. Ținând cont de faptul că această persoană a fost dovedită chiar ieri drept informator al fostei Securități, am suspiciuni solide că a ascuns deliberat adevărul pentru a proteja un sistem care își dorește ca fetele să fie moarte. Găsirea fetelor în viață va conduce la distrugerea întregului sistem securist din care acesta face parte, conform CNSAS. Precizez că am procedat corect și am separat campania electorală de situația Luizei, cei care fac și au făcut afirmații în acest sens, fiind alții și nu eu. De asemenea, am respectat dreptul la imagine a unei persoane publice și nu i-am dat numele, însă am precizat că va face pușcărie pentru ascunderea adevărului. Motiv pentru care au și apărut reacții disperate. Noi vom continua lupta până când Alexandra și Luiza vor fi aduse acasă în viață.”, anunță Alexandru Cumpănașu.

