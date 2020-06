EXPLOZIV Cinci pasaje-cheie din cartea în care John Bolton îl sfâşie pe Trump

Fostul consilier în domeniul securităţii al lui Donald Trump, John Bolton, prezintă, în cartea sa de memorii "The Room Where It Happened", un preşedinte prost sfătuit, fascinat de autocraţi şi obsedat de realegerea sa, cu riscul de a pune în pericol Statele Unite, relatează AFP, care prezintă cinci pasaje-cheie difuzate în presă.

TOTUL PENTRU REALEGERE

”Mi-e greu să găsesc o singură decizie importantă a lui Trump, în timpul funcţiei mele, care să nu fi fost ghidată de un calcul în vederea relagerii”, scrie John Bolton, care-l acuză de confundarea ”propriilor interese politice cu interesul naţional american”.

El dă un exemplu copleşitor. Într-o întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping, în iunie 2019, miliardarul republican a ”deturnat în mod uimitor conversaţia pentru a evoca viitoarele alegeri prezidenţiale” în Statele Unite, ”pledând ca Xi să facă în aşa fel încât să câştige”. Miza - creşterea achiziţiilor chineze, pentru a mulţumi alegătorii agricultori.

”FUNDAMENTAL INACCEPTABIL”

John Bolton consideră că acest lucru confirmă ”un comportament în mod fundamental inacceptabil care erodează legitimitatea însăşi a preşedinţiei”.

Şi mai rău, el sugerează că există subiecte de destituire a celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, în afară de scandalul ucrainean, care acondus la achitarea lui Trump.

Dacă democraţii ”şi-ar fi acordat timp să ancheteze în mod mai sistematic cu privire la comportamentul lui Trump în tot spectrul politicii sale externe, rezultatul inculpării (”impeachemnt”) ar fi putut să fie altul”, dă el asigurări.

FLIRT CU AUTOCRAŢII

”Sunteţi cel mai mare lider chinez de 300 de ani”. Potrivit cărţii, Donald trump nu a fost niciodată zgârcit cu laudele la adresa lui Xi Jinping - până la apariţia noului coronavirus SARS-Cov-2.

Acest flirt cu un rival considerat de propria tabără republicană un autocrat este dublat, consideră John Bolton, de un dezinteres apăsat faţă de apărarea drepturilor omului.

Tot în iunie 2019, ”Xi i-a explicat lui Trump de ce, în mare, construia lagăre de concentrare în Xinjiang”, pentru a interna musulmani uiguri. ”Potrivit interpretului nostru, Trump a spus că Xi ar trebui să continue să construiască aceste lagăre, despre care Trump credea că sunt exact lucrul bun de făcut”.

Preşedintele american atacă de asemenea jurnalişti cu o rară violenţă. ”Aceşti oameni ar trebui să fie executaţi. Sunt nişte mizarii”, a spus el într-o bună, potrivit cărţii.

UN PREŞEDINTE NECHIBZUIT

John Bolton zugrăveşte un Donald Trump obsedat de detalii nesemnificative în loc de strategia pe termen lung.

Astfel, în timp ce apropierea de Coreea de Nord îşi lua zborul după summitul istoric din 2018 cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, omul de afaceri a avut, în opinia sa, ”timp de mai multe luni, o mare prioritate” - de a se asigura că Kim primeşte un cadou din partea sa, un CD cu dedicaţia "Rocket Man" al lui Elton John - o trimitere la porecla pe care i-a pus-o în toiul tensiunilor cu Phenianul, cu un an mai înainte.

Portretul multiplică de asemenea exemple ale unei lipse de cultură, ca atunci când întreabă dacă Finlanda ”este un fel de satelit al Rusiei” sau când pare să nu ştie dacă Regatul Unit este o putere nucleară.

CRITICI PE LA SPATE

Se ştie despre secretarul de Stat Mike Pompeo este mereu pregătit să-şi apere şeful şi să-şi afişeze loialitatea neclintită.

Numai că, pe la spate, lucrurile stau altfel, strecoară John Bolton.

În timpul summitului Trump-Kim, şeful diplomaţiei americane îi strecoară consilierului un bilet despre preşedinte. ”Spune numai prostii”. Iar după ce ascultă o conversaţie prezidenţială în acelaţi dosar, spune ”aproape c-am făcut infarct”.

Alte nume grele sunt iritate de acţiunile ocupantului Biroului Oval, ca John Kelly care, pe când era şeful său de cabinet, îşi exprimă îngrijorarea faţă de ceea ce s-ar întâmpla dacă ”prin feleul său de a lua decizii, am avea o criză adevărată, ca (atacurile teroriste de la) 11 septembrie” 2001.