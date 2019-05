Exporturile Gazprom în sud-estul Europei au scăzut cu 13,3%

Gazprom a scazut exporturile de gaze naturale catre Europa de Sud-Est (SEE) cu 13,3% pe an la 3,64 miliarde de metri cubi in primul trimestru al anului 2019, potrivit datelor companiei, potrivit seenews.com

Moldova a fost cel mai mare importator de gaze naturale de la Gazprom printre țările din SEE în perioada de referință, cu importuri de 969 de milioane de metri cubi, în scădere cu 9,3%, arată cifrele din raportul intermediar de activitate al Gazprom.

Bulgaria a intrat pe locul doi cu importuri de 810 milioane de metri cubi în primul trimestru al anului 2019, ușor în scădere de la 881 milioane de metri cubi în anul precedent.

Macedonia de Nord a marcat cea mai mare rată de creștere a importurilor de gaze naturale rusești în primul trimestru, la 81 milioane de metri cubi, de la 20 de milioane de metri cubi.

Detalii in cele ce urmează ale exporturilor Gazprom în țările ESE (toate cifrele în miliarde de metri cubi):