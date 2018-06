Expoziție Frida Kahlo în Londra

O expoziţie dedicată personalităţii fascinante a artistei mexicane Frida Kahlo, unde vor putea fi admirate picturi, piese de vestimentaţie şi obiecte care i-au aparţinut pictoriţei, printre care şi proteza pe care o purta la picior, va fi inaugurată sâmbătă la Victoria&Albert Museum din Londra, informează miercuri AFP, preluată de Agerpres.

Deschisă până în data de 4 noiembrie, ''Frida Kahlo: Making Her Self Up'' prezintă publicului peste 200 de obiecte din Casa Azul, locuinţa în care pictoriţa a copilărit şi care i-a servit şi drept atelier, situată în cartierul Coyoacan din Ciudad de Mexico, unde Frida a murit în 1954 la vârsta de 47 de ani.În perioada 1936-1938, locuinţa i-a servit drept refugiu revoluţionarului rus Leon Trotski, iubitul artistei.Printre rochii, bijuterii, scrisori, picturi, fotografii de familie şi corsete medicale, se află expusă şi proteza pentru picior a artistei, încălţată cu o cizmă roşie ''pe care au fost adăugate motive de broderie chinezească precum şi un clopoţel, care să o facă să iasă mai bine în evidenţă,'' spune Circe Henestrosa, una dintre curatoarele expoziţiei. ''De ce ar fi trebui ca proteza să fie urâtă? Frida Kahlo era o artistă'', adaugă Henestrosa.Fiica unui fotograf german şi a unei mexicane, artista a suferit de poliomielită în copilărie. Piciorul drept, afectat de distrofie, i-a fost într-un final amputat în 1953, cu un an înainte de moarte.La vârsta de 18 ani, pe când se reîntorcea de la şcoală, autobuzul în care se afla a intrat în coliziune cu un tramvai. În urma accidentului, a avut abdomenul perforat de o bară din oţel precum şi multe alte fracturi, în special la picior. Numeroasele sechele o vor împiedica să aibă copii.Accidentul va marca finalul studiilor de medicină, dar începutul carierei artistice. Începe să picteze în timpul lungii convalescenţe, datorită unui şevalet special care îi permitea să deseneze portrete stând în pat.''A fost începutul unei mari cariere artistice, dar şi al deteriorării stării fizice'', precizează Circe Henestrosa.Printre piese de îmbrăcăminte expuse se află ''huipil'', bluza tradiţională mexicană, în culori vii şi ornată cu broderii.Purtând ''huipil'', Frida dorea să-şi ''arate identitatea mexicană'', explică Henestrosa, dar şi să-şi ''ascundă piciorul''. ''Artista era incredibil de feminină, nu se lăsa definită de handicapul său'', adaugă curatoarea.