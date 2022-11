Expoziţie de benzi desenate dedicată comemorării evenimentelor din 15 Noiembrie 1987, la Muzeul Amintirilor din Comunism de la Braşov

O expoziţie temporară de benzi desenate dedicată comemorării a 35 de ani de la evenimentele din 15 Noiembrie 1987 este găzduită, în această lună, de Muzeul Amintirilor din Comunism de la Braşov, evenimentul fiind organizat împreună cu BD Historia.

Conform organizatorilor, proiectul expoziţional "Reconstituirea prin benzi desenate - Revolta anticomunistă Braşov 15 Noiembrie 1987" aduce în faţa publicului o serie de benzi desenate ale artistului Mihai Grăjdeanu, ce marchează momente importante din cadrul revoltei muncitoreşti anticomuniste din Braşov şi ţin locul fotografiilor care lipsesc din documentarea oficială.

"Revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 a fost evenimentul politic major, căruia dorim să îi oferim o expunere cât mai mare, în cinstea muncitorilor din Braşov şi a familiilor afectate ulterior de acţiunile Securităţii: arestări, torturi sau deportări. Expoziţia ne ajută să explicăm noilor generaţii semnificaţia evenimentelor şi istoria recentă a oraşului, în completarea informaţiilor pe care le pot găsi în manualele de istorie", a declarat reprezentanta muzeului braşovean, Alina Beteringhe, într-un comunicat remis vineri AGERPRES.

La baza creaţiei acestor benzi desenate a stat un proces extensiv de documentare realizat de Mihai Grăjdeanu, alături de regizorul Liviu Tofan.

"Am fost nevoit să vizualizez întreaga acţiune, să ordonez şi să respect adevărul acestor momente istorice. O mare responsabilitate. Este important pentru acest tip de bandă desenată să pot capta anumite aspecte care surprind emoţia sau trăirile interioare ale personajelor, de aceea consider că ediţia în alb-negru, cu nuanţe de gri, poate avea un alt impact asupra publicului. Am descoperit şi aflat la rândul meu, pentru prima dată, anumite informaţii pur istorice, lucruri pe care nu le cunoşteam înainte de acest proiect", a spus, citat în comunicat, Mihai Grăjdeanu.

Expoziţia va fi deschisă până pe 30 noiembrie şi poate fi vizitată gratuit de marţi până duminică, între orele 10,00-18,00.