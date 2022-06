Expoziţie specială de Ziua copilului: Jucării din generaţiile trecute, prezentate la Complexul Muzeal Arad

Sute de jucării, dar şi cărţi, fotografii, diafilme sau alte lucruri îndrăgite de copiii din generaţiile trecute sunt prezentate la Complexul Muzeal Arad, într-o expoziţie specială dedicată Zilei copilului, obiectele fiind păstrate decenii chiar de către angajaţi ai muzeului, potrivit Agerpres.

Expoziţia "Amintiri din copilăria de altădată" cuprinde mai ales jucării din epoca socialistă, care au fost aduse de acasă de către angajaţi ai Complexului Muzeal Arad.

"Aducem în atenţia publicului vizitator obiecte care au stârnit zâmbete, au încins imaginaţia şi au creat amintiri unor copii de odinioară. Sunt prezentate cărţi de poveşti, de poezii, mici atlase zoologice, ilustrate, jocuri, jucării, obiecte de porţelan, discuri de vinil cu poveşti, diafilme, casete, dar şi fotografii cu copiii care s-au bucurat de aceste obiecte creându-şi un univers propriu. Este o expoziţie dedicată copiilor de astăzi, dar şi adulţilor care păstrează în suflet nostalgia copilăriei de altădată", a declarat Camelia Patko, curatorul expoziţiei.

Alături de jucării sunt aşezate şi fotografii ale proprietarilor obiectelor, făcute pe când erau copii.

Miercuri, sute de persoane, copii şi părinţi, au vrut să vadă jucăriile de altădată.

"Am fost emoţionată să găsesc aici o păpuşă foarte îndrăgită de mine în copilărie, primită de la bunica mea şi creată chiar aici la Arad, la Fabrica de păpuşi Arădeanca. În timp ce eu am retrăit momente din copilărie, fetiţa mea, care are 12 ani, a avut ocazia să vadă cu ce ne jucam noi şi a fost foarte curioasă să îi povestesc mai multe despre jucăriile pe care le-am regăsit", a spus o vizitatoare, Daniela Ursache, în vârstă de 41 de ani.

Expoziţia este deschisă în cadrul Muzeului de Ştiinţe ale Naturii (Palatul Cultural) până duminică, între orele 9,00 şi 17,00.

Primăria Arad a organizat, de asemenea, mai multe manifestări dedicate Zilei copilului. Spectacole de muzică şi dans, concursuri sportive şi alte activităţi dedicate celor mici au loc, miercuri, în marile cartiere din oraş.