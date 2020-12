Expoziţii, slujbe de pomenire, depuneri de coroane în memoria eroilor Revoluţiei de la Timişoara

Programul manifestărilor dedicate celor 31 de ani de la Revoluţia de la Timişoara se va desfăşura, în acest an, sub deviza "Demnitate, Democraţie, Determinare” şi va include exploziţii, slujbe de pomenire, depuneri de coroane, momente de reculegere in memoria eroilor martiri, potrivit news.ro.

Primăria Timişoara a făcut public, vineri, programul manifestărilor dedicate celor 31 de ani de la Revoluţia Română care a izbucnit la Timişoara în Decembrie 1989.

Astfel, în 16 decembrie, la ora 11.30, va avea loc o şedinţă festivă a Consiliului Local Timişoara, însă fără accesul publicului. De la ora 12.00 va fi deschisă expoziţia de artă "Remember 89: Momente, Oameni, Fapte - 31 de ani de la declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989 la Timişoara”, la Centrul Multifucţional Bastion.

La ora 13.00 va avea loc lansarea cărţii "1989 pe înţelesul tuturor”, autor Adrian Kali. Evenimentul va avea loc la Centrul Multifucţional Bastion, însă fără accesul publicului. De la ora 18.00 este programat un moment de reculegere şi aprindere a "Candelelor Nemuririi” în Piaţa Victoriei.

Data de 17 decembrie este declarată zi de doliu. La ora 10:00, la Catedrala Mitropolitană va avea loc Slujba de pomenire a eroilor martiri şi sepunere de coroane de flori. La ora 10.30 la Monumentul Crucificării din Piaţa Victoriei se vor depune, de asemenea, coroane de flori, iar la ora 14:00, la Cimitirul Eroilor va fi slujba de pomenire a eroilor martiri, depunere de coroane şi parastas.

În 18 decembrie, la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană vor fi depuneri de candele.

În 20 decembrie, la ora 12.00 va fi declanşată sirena antiaeriană pentru a marca dobândirea de către Timişoara a statutului de oraş liber de comunism. La ora 15.00 este programată deschiderea expoziţiei "31 de ani de la Revoluţia Română” la Bastion Theresia, iar de la 17.00 va fi lansarea blogului "Revoluţia de la Timişoara – după 30 ani” şi a cărţilor editate "Timişoara - 30 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989”, ediţia II-a revăzută şi adăugită, coordonatori: Marcel Tolcea şi Bercia Valer “Introducerea în manualele de istorie a unui capitol care să trateze Revoluţia Română în complexitatea ei”, Societatea Timişoara, coordonator: Bercia Valer şi Regea Cătălin. Toate acestea vor avea loc fără accesul publicului.

În 21 decembrie, de la ora 13.00, va avea loc expoziţia simpozion în memoria eroilor din Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi lansarea cărţii – album “Întâlnirea cu îngerul” la Bastion Theresia.