EXPULZAREA Rovanei Plumb: contraoferta lui Adrian Țuțuianu pentru PSD?

Fostul lider PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, actualmente vicepresedinte Pro Romania, a declarat într-o conferință de presă că a primit multe mesaje de la simpli membri PSD care îi cer să revină în partid, după ce Rovana Plumb a pierdut șefia filialei. Țuțuianu nu a răspuns cu Da sau Nu, dar a făcut un gest interpretabil: a zis imediat a PSD Dâmbovița trebuie să-i ceară Rovanei Plumb să plece cu totul din organizație și să se înscrie acolo unde are domiciliul. Reamintim că într-un interviu televizat, liderul PSD Marcel Ciolacu a spus legat de o eventuală revenire a lui Adrian Țuțuianu în PSD că acesta a pus condiții să nu se mai regăsească în partid anumite persoane care au pus umărul la evenimentele de pe vremea conducerii lui Liviu Dragnea.

Țuțuianu l-a felicitat pe senatorul PSD Titus Corlățean pentru afirmațiile sale că partidul trebuie să scape de „peremise și stilul mitralieră”. „Îl felicit pentru discurs, cred că a influențat într-un mod determinant sala”, a zis el. Corlățean l-a susținut în alegerile din PSD Dâmbovița pe deputatul Corneliu Ștefan, noul șef al organizației care a învins-o pe Rovana Plumb.

Țuțuianu a declarat apoi: „Am primit multe mesaje de la membri de partid de rand, fara functii, care imi cer sa revin in PSD si care si-au exprimat bucuria ca au scapat de clanul Plumb. Mai trebuie sa spun ceva. Cred ca Cornel Stefan trebui sa ceara Rovanei Plumb sa plece in organizatia de domiciliu cu toata gasca ei de impostori. Adica la Bucuresti unde are domiciliul, fiindca altfel va ramane un factor de zazanie in organizatie, un personaj toxic”.

Fostul lider PSD a citit apoi un mesaj transmis de Rovana Plumb pe grupul intern de WhatsApp a organizației: „Va rog sa imi permiteti ca o vreme sa ma retrag din anumite grupuri de WhatsApp fiind deja inclusa in foarte multe grupuri la nivel european”.

„E de noaptea mintii! Singurul lucru pe care l-a facut Plumb la Bruxelles a fost shopping-ul. Poate se inscrie la organizatia de la Bruxelles cu fi-su cu tot!”, a mai zis Țuțuianu.

