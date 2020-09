Extincţia speciilor pune în pericol viitorul umanităţii, avertizează naturalistul David Attenborough într-un nou documentar

Celebrul naturalist britanic David Attenborough avertizează, într-un nou documentar BBC, că omenirea riscă să fie din ce în ce mai afectată de pandemii devastatoare dacă nu protejează mai bine speciile aflate în pericol de dispariţie, relatează sâmbătă AFP, potrivit Agerpres.

În noul său film intitulat ''Extinction: The Facts'', britanicul prezintă atât consecinţele devastatoare ale activităţilor umane asupra habitatului natural al anumitor specii cât şi o asociere cu pandemia de coronavirus nou.''Ne confruntăm cu o criză, care are consecinţe pentru noi toţi'', avertizează realizatorul seriilor ''The Blue Planet'' şi ''Planet Earth'' la începutul noului său documentar, cu durata de o oră.BBC, care va difuza documentarul duminică seară, a atras atenţia că acesta conţine ''scene oribile de distrugere'', oferind exemplul unor animale care fug disperate din calea incendiilor, precum maimuţe ce sar într-un râu sau un exemplar de koala rănit, căutând în zadar adăpost.

Citește și: Dorel Căprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspiră la fotoliul primăriei Arad - Lista completă a candidaților pentru arădeni



De asemenea, în cel mai recent documentar al său, David Attenborough revine asupra presupusei origini a pandemiei de coronavirus nou. El se concentrează în special asupra pieţii din oraşul Wuhan (centrul Chinei) unde erau vândute animale vii destinate consumului uman care, potrivit oamenilor de ştiinţă, s-ar afla la originea epidemiei care a devastat anul acesta lumea.



Filmul pare să ilustreze perfect un raport ştiinţific publicat săptămâna aceasta, intitulat ''Living Planet Index'', conform căruia dispariţia continuă a habitatelor naturale ale vieţuitoarelor sălbatice creşte riscul de pandemii viitoare deoarece favorizează contactul din ce în ce mai frecvent dintre oameni şi animale.



În acest studiu internaţional, experţii World Wide Fund for Nature (WWF) avertizează că omenirea a pierdut peste două treimi din populaţiile sale de animale sălbatice în mai puţin de 50 de ani, în principal din cauza activităţilor umane.



''În cursul vieţii am întâlnit unele dintre cele mai remarcabile specii de animale'', mărturiseşte naturalistul în vârstă de de 94 de ani. ''Abia acum îmi dau seama cât de norocos am fost - multe dintre aceste minuni par a fi destinate să dispară pentru totdeauna'', adaugă el.



În concluzia documentarului, David Attenborough estimează, însă, că ''dacă luăm deciziile corecte în acest moment critic putem salva ecosistemele planetei noastre şi biodiversitatea sa extraordinară''.



''Depinde de fiecare dintre noi'', subliniază celebrul naturalist.