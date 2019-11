Extragerea loto din ziua alegerilor- Care sunt numerele norocoase

Duminica, 24 noiembrie 2019, au avut loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 noiembrie 2019, s-au inregistrat 10.691 de castiguri, in valoare totala de 657.768,92 lei

Numerele extrase azi, 24 noiembrie 2019

Loto 6/49: 13, 37, 44, 25, 21, 49

Joker: 27, 31, 21, 44, 26, 16

Noroc: 9265170

Loto 5/40: 39, 40, 34, 8, 5, 19

Noroc Plus: 328593

Super Noroc: 997447

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,73 milioane lei (peste 3,5 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,6 milioane lei (peste 338.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,4 milioane lei (peste 292.000 de euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este de peste 138.000 lei (aprox. 29.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 113.000 lei (peste 23.600 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aprox. 112.000 lei (peste 23.400).