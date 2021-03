Fabulos: casa de licitații Christie's a vândut o operă de artă virtuală cu aproape 70 de milioane de dolari

Una dintre creaţiile în întregime virtuală, semnată de artistul american Beeple, a bătut un nou record, joi, după două săptămâni de licitaţie online, organizată de casa Christie's, fiind adjudecată pentru 69,3 milioane de dolari, potrivit Le Figaro, informează News.ro

Este pentru prima dată când casa de licitaţii propune o piesă 100% virtuală, de "crypto-artă", aşa cum este uneori desemnată.

Vânzarea lucrării "Everydays: The First 5.000 Days" sa fost urmărită de 22 de milioane de persoane şi propulsează opera lui Beeple pe locul trei într-un top al celor mai bine vânduţi artişti în viaţă din lume, imediat după "Portrait of an artist" de David Hockney şi "Rabbit" de Jeff Koons.

Citește și: Încă o angajare CONTROVERSATĂ făcută de PNL: fata unui fost ștab din SRI, angajată pe post de consilier la un primar PNL

Această vânzare ilustrează puterea unei noi tehnologii de autentificare, folosind "blockchain", folosită pentru criptomonede, prezentat ca un leac miraculos pentru copii, unul dintre obstacolele în calea dezvoltării artei digitale.

La 39 de ani, Beeple - Mike Winkelmann pe numele său adevărat - este cu picioarele pe pământ, chiar dacă mărturiseşte că asta îi dă "ameţeli". Cunoscut în Carolina de Sud pentru proiectele sale virtuale şi colaborări, el nu a vândut niciodată opere înainte de octombrie 2020.

La sfârşitul lui februarie, "Crossroads" a fost vândută pentru 6,6 milioane de dolari pe platforma Nifty Gateway, specializată în opere de artă virtuale. O animaţie, pe care a vândut-o la final de octombrie pentru un dolar simbolic, a fost recent achiziţionată la 150.000 de dolari.