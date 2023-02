Faimoasa cutie cu ciocolată din filmul 'Forrest Gump', a fost vândută la licitaţie

Faimoasa cutie cu ciocolată a lui Tom Hanks din filmul-cult "Forrest Gump" (1994) a fost vândută la licitaţie pentru suma de 25.000 de dolari, informează marţi DPA.

Franciza americană Ripley's Believe It or Not! a achiziţionat acest faimos obiect de recuzită la timp pentru Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiţilor), marcată la 14 februarie.

Pe cutie, care are autograful lui Tom Hanks, este trecută greutatea de 23 de uncii, însă aceasta a fost umplută cu doar patru uncii de nisip, pentru a nu cădea din poala actorului în timpul filmărilor, informează Agerpres.

"Forrest Gump" spune povestea înduioşătoare a personajului cu acelaşi nume, care ajunge din greşeală să asiste la multe dintre cele mai importante evenimente de la finalul secolului XX.

Filmul a câştigat şase premii Oscar în 1995, inclusiv cel pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cel mai bun actor, pentru Tom Hanks.

Pelicula a avut încasări record de 678 de milioane de dolari la nivel mondial în perioada difuzării iniţiale în cinematografe.

Un alt obiect de colecţie achiziţionat de Ripley's este o agendă cu adnotări care a aparţinut impresarului formaţiei The Beatles, Brian Epstein. Aceasta conţine adresele şi numerele de telefon ale membrilor formaţiei, precum şi pe cel al lui Mick Jagger, solistul The Rolling Stones.