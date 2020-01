FAKE NEWS- Legătura dintre produsele legale de vapat și Evali nu există

Asociația Industriei de Vaping din România (AIV) ia act cu dezamăgire de afirmațiile Prof. Dr. Florin Mihălțan despre așa-zisele legături dintre[1] ”noua afecțiune Evali”- cazurile în lanț de îmbolnăvire pulmonară apărute în State în august 2019 – și produsele legale de vapat. Asemenea aserțiuni, venite într-un moment în care autoritățile americane au precizat că nu există o legătură între îmbolnăvirile respective și produsele legale de vapat, sunt de natură de a aduce mari deservicii luptei împotriva tabacului.

Am dori să facem câteva precizări pe seama afirmațiilor făcute de Prof. Dr. Florin Mihălțan:

- ”Evali – o nouă afecţiune indusă de ţigara electronică”- Evali nu este provocată de produsele legale precum țigara electronică, verdictul US Food and Drug Administration (FDA) și al US Centers for Disease Control (CDC) fiind foarte clar: de vină sunt substanțele ilicite adăugate de diverși consumatori, precum tetrahidrocannabinolul (sau THC, o componentă psihoactivă a plantei de marijuana) și acetatul de vitamina E, folosit deseori ca și aditiv în e-lichidele care conțin THC. Aceste substanțe au fost prezente în probele prelevate de la pacienți atât în noiembrie[2] cât și în decembrie 2019[3], lucru care a determinat FDA și CDC să renunțe la avertismentul general la adresa folosirii produselor legale de vapat, acesta fiind înlocuit cu unul limitat strict la produsele ce conțin THC. Ne întrebăm care ar fi reacția lumii medicale dacă peste noapte s-ar cere interzicerea folosirii seringilor în spitale pentru că unele persoane aleg să-și injecteze substanțe interzise.

- ”Unii susţin că această ţigară electronică este dăunătoare doar din cauza adăugărilor la nicotină pe care le face prin iniţiative proprii un adolescent doritor să mai încerce şi alte lucruri”- faptul că produsele de vapat legale nu sunt responsabile pentru cele întâmplate nu este afirmat de ”unii„, ci de specialiști precum Martin Dockrell, specialist pe probleme de tutun în cadrul Public Health England. Lichidele cu nicotină pentru vapat sunt clar legiferate pe piața românească sub legislația Europeana TPD2, care interzice strict folosirea acetatului de vitamina E. Acest lucru este explicat printre alții de Constantine Vardavas, director pe relații științifice al European Respiratory Society, care a declarat că “nu am văzut în Europa cazuri precum cele din State[4]”.

- ”unul dintre compuşii lichidului din ţigara electronică, propilen-glicolul, induce crize de astm. “El exacerbează crizele de sufocare la un bolnav cu BPOC cu astm. (…) Aromele sunt în plus dăunătoare în acest produs. Ele sunt la rândul lor cu posibile relaţii cu leziuni pulmonar”- suntem destul de surprinși că în goana de a demonstra că ar exista vreo problemă cu produsele de vapat, au devenit victime până și propilen-glicolul și aromele, care se numără printre cele mai testate substanțe din domeniul alimentar. Dacă însă domnul profesor poate prezenta dovezi concrete ale unor îmbolnăviri cauzate de produse de vapat legale în România, am fi foarte dornici să le aflăm și să lucrăm cu comunitatea medicală pentru găsirea cauzelor și pentru a lua toate măsurile necesare pentru sănătatea consumatorilor. Deocamdată, singura situație de acest gen semnalată în România este fake-news-ul de la Timișoara, unde au fost semnalate trei ”victime„ ale vapatului, știre dezmințită de unul dintre doctorii citați în știrea inițială[5].

- ”Avem o nouă afecţiune. Cine este responsabil de ea? Este industria tutunului. Cine este coresponsabil? Aş zice fără menajamente cei care promovează siguranţa acestor produse” – am dori să atragem atenția că industria de produse de vapat din România, reprezentată de AIV, nu este finanțată în nici un fel de industria tabacului. Ne-am fi așteptat la mai mult respect pentru o industrie tânără fondată de oameni entuziaști care au reușit în mai puțin de 10 ani să creeze o gamă largă de produse, adoptate de sute de mii de consumatori care au reușit astfel să renunțe la fumat și să-și îmbunătățească sănătatea. Comunitatea celor care vapează este un aliat natural al doctorilor și sistemului medical și e de departe cea mai pro-știință comunitate de consumatori din România, care a optat pentru renunțarea la fumat prin intermediul unui produs tehnologic, dispozitivele de vapat. Într-un moment foarte delicat în care e nevoie de cât mai mulți aliați pentru promovarea unor strategi pe termen lung în domeniul sănătății, acest gen de afirmații neadevărate despre industria de vapat nu fac decât să pună încă o barieră între lumea medicală și opinia publică.

- ”pe această boală se construieşte la ora actuală un întreg eşafodaj, care impune medicilor o nouă atitudine în faţa unui consumator de ţigară electronică.” - din păcate, nu înțelegem cum poate fi construit ”un întreg eșafodaj” (bănuim că e vorba de implementarea de noi politici) pe baza unei crize create atât de artificial încât a devenit deja subiectul unor studii care evidențiază slaba comunicare de către autorități a cauzelor reale a îmbolnăvirilor de tip Evali[6]. Printre instituțiile care deplâng efectul isteriei anti-vapat se numără și Academia Națională Franceză de Medicină care este îngrijorată că “criza de încredere” în produsele de vapat ar putea sfârși prin a “cauza moartea a mii de fumători[7]” care vor renunța la a mai trece de la fumat la produsele de vapat, mult mai puțin nocive.

AIV dorește să transmită un mesaj foarte clar opiniei publice: sugerarea existenței unor legături între îmbolnăvirile de tip Evali și produsele legale de vapat constituie un fake-news. CONSUMATORII CARE CUMPĂRĂ PRODUSE DE VAPAT LEGALE DIN MAGAZINE ONLINE SAU OFFLINE AUTORIZATE NU RISCĂ NICI O ÎMBOLNĂVIRE DE TIP EVALI.

Comunitatea medicală, și în mod deosebit specialiștii în pneumologie precum Prof. Dr. Florin Mihălțan, sunt cei mai potriviți pentru a ajuta la progresul politicilor de sănătate, bazate pe adevărul științific și bunele practici din domeniu. În momentul în care profesioniștii din domeniu propagă însă prejudecăți și asocieri inexistente între vapat și produsele de tabac, ei abandonează rolul de practician al unei științe nobile în defavoarea celui de activist. Specialiști precum domnul profesor, care în trecut au arătat deschidere pentru metodele alternative de renunțare la fumat precum produsele legale de vapat, ar trebui să lucreze în baza unor studii relevante pentru realizarea unor politici de sănătate lipsite de subiectivitatea activistului și care să aibă ca unic scop interesul sănătății cetățeanului.

Asociația Industriei de Vaping (AIV) reunește unele dintre cele mai importante companii de pe piața de vapat din România – producători, distribuitori, specialiști – cu scopul de a reprezenta acest sector de activitate în relația cu autoritățile statului și opinia publică din România. AIV operează independent de piața de tabac, sau de farma si dorește să devină un veritabil partener al instituțiilor statului cu atribuții în zona de sănătate publică și să contribuie la o schimbare in bine pentru fumătorii din România.