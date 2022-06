Falimentul unui stat - România decontează doar 22 de tichete de creșă pe lună

Statul promulgă legi pentru creşterea sumei pe care părinţii o pot primi prin tichetele de creşă, însă autorităţile plătesc 22 de tichete de creşă pe lună, adică nici 300 pe an, deşi numărul copiilor înscrişi la creşele din România a fost de circa 17.400 în anul şcolar 2020 – 2021.

„În România, lunar, au fost decontate, în medie, 22 de tichete de creşă. Pentru anul 2021 au fost decontate în total 264 de tichete de creşă. Valoarea totală a tichetelor de creşă decontate în anul 2021 a fost în sumă de 11.580 lei“, a transmis Ministerul Finanţelor, la solicitarea Ziarului Financiar, informează Mediafax.

Cu toate acestea, în luna aprilie a acestui an valoarea tichetelor de creşă a crescut cu 30 de lei. Valoarea tichetelor de creşă a crescut la 520 de lei începând din aprilie 2022, potrivit unui ordin comun al Ministerului Muncii şi Ministerului de Finanţe apărut în Monitorul Oficial. De altfel, autorităţile au anunţat patru creşteri ale valorii tichetelor de masă din 2020 până în prezent. Valoarea tichetelor de creşă a crescut o singură dată în anul 2020, cu 10 lei, de două ori în anul 2021, în aprilie şi în octombrie, tot cu 10 lei, şi o singură dată anul acesta, în aprilie 2022, cu 30 de lei. „Am doi copii, unul de 4 ani şi unul de aproape 2 ani, dar nu i-am dus la creşă, am ales să stau cu ei acasă până mi se termină concediul de maternitate. Am apelat la bunici, la mama mea şi a soţului meu pentru a ne mai ajuta cu copiii când era nevoie. Noi stăm în Bucureşti, în sectorul 5, aici sunt doar câteva creşe, iar multe dintre ele sunt private. Noi avem salarii de 3.000-3.500 de lei, nu ne-am permis să ne ducem copiii la privat. Da, un voucher de 500 de lei ne-ar fi fost de folos, dar nici nu ştiam că pot să-l iau sau în ce condiţii pot să iau banii ăştia“, spune Valentina M., o mamă în vârstă de 33 de ani din Bucureşti.

La creşele de stat, părinţii plătesc doar valoarea mesei zilnice, spre deosebire de creşele private, unde costurile pot începe de la 1.600 de lei pe lună şi pot ajunge şi la aproape 2.200 de lei pentru părinţii din Bucureşti, de exemplu, dacă aleg un program prelungit al creşei.

Tichetul de creşă se poate oferi salariaţilor care au copii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani şi care aleg să revină la serviciu în schimbul concediului de îngrijire a copilului. Salariaţii pot cheltui tichetele în creşe de stat sau particulare, precum şi în unităţile educaţionale specializate în servicii de îngrijire şi educaţie pentru copii cu vârste de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele pot fi folosite doar pentru plata taxelor la creşa unde este înscris copilul şi se acordă unuia dintre părinţi.

În anul şcolar 2020/2021, în învăţământul antepreşcolar erau înscrişi 17.400 de copii, în scădere cu 5.100 faţă de anul şcolar anterior, conform datelor de la Ministerul Educaţiei. La nivel naţional, numărul creşelor a fost de 365 independente şi secţii din cadrul grupurilor şcolare. Cei mai mulţi dintre copiii înscrişi la creşă sunt în instituţii publice, 97,2%, uşor în scădere în raport cu numărul înregistrat în anul şcolar anterior.