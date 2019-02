Falsul chirurg al vedetelor a fost DENUNȚAT de soția unui bogat politician, care vrea să fie președintele României: Ce le-a spus femeia procurorilor

Celebrul chirurg estetician Adina Alberts (50 de ani), căsătorită cu Viorel Cataramă, a vorbit despre escrocul italian care s-a dat drept medic plastician şi a operat pacienţi la mai multe clinici din Bucureşti. Adina Alberts formează un cuplu cu politicianul Viorel Cataramă, fost membru PNL. El și-a lansat propriul pardtid, Partidul Dreapta Liberală, și intenționează să candideze pentru funcția de președinte în 2019.

Într-o intervenţie telefonică la postul B1 TV, chirurgul estetician Adina Alberts a vorbit despre falsul medic și recunoaște că ea este cea care a sesizat atât Poliţia, cât şi Colegiul Medicilor în urmă cu mai multe luni.

„Eu sunt medicul care a constatat că acest doctor nu știe să opereze și eu am anunțat și Poliția, eu am anunțat și Colegiul Medicilor, de la mine au plecat toate. Din momentul în care eu am anunțat Colegiul Medicilor au trecut câteva luni bune, din păcate. Am anunțat, cred că la sfârșitul lunii octombrie sau noiembrie. Poliția și-a făcut datoria și a făcut dosarul pe care a trebuia să-l facă. Tot ce pot să vă spun este că eu sunt medicul care a dat aceste informații către Colegiul Medicilor și către Poliție. El a avut pe mână mulți pacienți, din păcate și după”, a declarat Adina Alberts, pentru B1 TV.

„Au fost câteva suspiciuni. L-am văzut cum se mişca în sala de operaţii, am avut câteva discuţii. Să ştiţi că la nivel de discuţie medicală omul este strălucit, te induce în eroare când stai de vorbă cu el în domeniul medical, n-ai niciun dubiu. Eu nu am avut niciun dubiu, discutând cu el diverse proceduri medicale, că el nu este medic, că nu este chirurg plastician. Ulterior, au început să apară nişte suspiciuni în momentul în care l-am văzut, de exemplu, cum injectează, cât de mare grijă are de sterilizarea instrumentarului şi felul în care păstrează sterilitatea atunci când face un act medical. Uşor, uşor şi eu, şi asistentele mele ne-am dat seama că ceva e în neregulă. El înşela în mai multe privinţe pe cei din jur, nu numai prin faptul că a declarat că este medic şi nu e“, a detaliat Alberts la B1TV.

Jurnaliștii de la Libertatea au scris că, timp de un an, un fals medic de chirurgie plastică a lucrat la clinici din Bucureşti şi a operat zeci de oameni, sub un nume fals. El a ajuns să opereze fără însă a avea studii de medicină, iar sub numele de Matthew Mode, a lucrat la clinicile Monza, Euromedical, Prestige, MH Medical Group.

Potrivit sursei citate, Matthew Mode se numeşte, de fapt, Matteo Politi, un italian din Veneţia, cu doar 8 clase absolvite. În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.