Familia lui Biden, somată de unii republicani: vor înregistrări legate de afacerile lui Hunter Biden în străinătate / termenul e 22 februarie

Republicanii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au făcut joi o cerere oficială pentru ca Hunter Biden să predea informații și înregistrări legate de afacerile sale în străinătate.

Președintele James Comer, republican din Kentucky, a trimis, de asemenea, solicitări fratelui președintelui Biden, James Biden, și partenerului de afaceri al lui Hunter, Eric Schwerin, pentru documente, în timp ce republicanii cercetează dacă membri ai familiei Biden au profitat de poziția de vicepreședinte a lui Joe Biden pentru a "vinde acces în întreaga lume", informează postul american de televiziune Fox News. „Dacă președintele Biden este compromis de înțelegeri cu adversari străini și dacă acestea îi influențează procesul decizional, aceasta este o amenințare la adresa securității naționale", a declarat Comer într-un comunicat. "Poporul american merită transparență și responsabilitate cu privire la traficul de influență al familiei Biden. Comitetul de supraveghere s-a angajat să expună risipa, frauda și abuzul care au avut loc la cele mai înalte niveluri ale guvernului nostru. Documentele, înregistrările și comunicările lui Hunter Biden, James Biden și Eric Schwerin sunt esențiale pentru această anchetă", a adăugat el.

Termen primit

Hunter Biden și ceilalți au primit un termen limită de 22 februarie pentru a răspunde înainte ca republicanii să ia în considerare emiterea unei citații.

Ce spune avocatul lui Hunter Biden

Avocatul lui Hunter Biden, Abbe Lowell, i-a răspuns lui Comer într-o scrisoare joi, scriind că comisiei "nu are un scop legislativ legitim" în a căuta documentele lui Biden. "Întrucât scrisoarea dvs. este o încercare amplă de a colecta o gamă extinsă de documente și comunicări de la președintele Biden și familia sa, vă scriu pentru a explica faptul că Comitetului pentru Supraveghere și Responsabilitate nu are un scop legislativ legitim și nici o bază de supraveghere legitimă pentru a solicita astfel de documente de la domnul Biden, care este un cetățean privat", a scris Lowell. "Mai degrabă decât să mă angajez în campanii de scrisori de tip "dus-întors" sau în orice procedură formală, m-aș oferi să stau de vorbă cu dvs. și personalul cu dvs., pentru a vedea dacă dl Biden are informații care ar putea informa un scop legislativ legitim și ar putea fi de ajutor pentru Comitet. Sper că vă veți implica în acest efort", a declarat avocatul.

Foști directori de la Twitter au depus miercuri mărturie

Foști directori de la Twitter au depus miercuri mărturie în fața Comisiei de supraveghere cu privire la cenzurarea articolelor pe Twitter despre laptopul lui Hunter Biden. Reportajul din New York Post a atras pentru prima dată atenția asupra afacerilor lui Biden cu compania ucraineană de gaze Burisma, ceea ce a dus la acuzațiile de corupție ale Partidului Republican împotriva lui Biden. Președintele a negat anterior orice implicare în afacerile fiului său.

Comer a acuzat Twitter de desfășurarea unei "campanii coordonate de companiile de social media, de știrile principale și de comunitatea de informații pentru a suprima și a delegitima existența laptopului lui Hunter Biden". Fostul șef al departamentului de încredere și siguranță al Twitter, Yoel Roth, a declarat că Twitter a făcut o "greșeală".