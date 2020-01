Fan Guns N 'Roses, acuzat că a publicat ilegal pe internet 97 de piese încă nelansate ale trupei

Un fan al trupei Guns N 'Roses este acuzat că a publicat ilegal pe internet 97 de piese încă nelansate ale grupului american, înregistrate între anii 2000 și 2001, pe care le-ar fi cumpărat cu 15.000 de dolari la o licitație de pe site-ul eBay, potrivit dailymail.co.uk, scrie Mediafax.

Universal Music Group, casa de discuri a trupei Guns N 'Roses, l-a acționat în judecată pe Rick Dunsford, susținând că fanul grupului se află în spatele publicării ilegale online a 97 de piese, înregistrate între nii 2000 și 2001, care nu au fost niciodată lansate.

Dunsford a obținut inițial materialele muzicale de la Tom Zutaut, managerul artistic al trupei, care a vândut conținutul unui hardisk pe platforma de licitații eBay.

"Este extrem de dezamăgitor, trist și nefericit faptul că un membru al echipei care a participat la înregistrarea melodiilor a găsit oportun să scoată la licitație materiale inedite", a declarat actualul manager al trupei.

Experții antipiraterie ai Universal Music Group au încercat să blocheze distribuirea melodiilor oferindu-i lui Dunsford suma de 15.000 de dolari, în schimbul unității de stocare pe care el o cumpărase cu aceeași sumă. El ar fi fost de acord cu propunerea, iar, la numai o lună după ce a acceptat plata, ar fi orchestrat scurgerea pe internet a materialului, acuzații pe care acesta le neagă.

Ca urmare a incidentului, reprezentanții Universal Music Group i-au trimis lui Dunsford o scrisoare prin care îl înștiințează că i se va interzice să participe la concertele Guns N 'Roses.

Se pare că Rick este un fan înfocat al trupei, botezându-și fiul cu numele Axl, după solistul Alx Rose, și având semnăturile membrilor trupei tatuate pe braț.

Guns N' Roses este o trupă hard rock americană, formată în Los Angeles în anul 1985. Grupul a devenit celebru în 1987, cu albumul de debut "Appetite For Destruction" şi a rămas cunoscut pentru piese precum "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine", "Paradise City" şi "November Rain". În anii 1990, activitatea formaţiei a fost afectată de plecările a doi dintre membrii originali: chitaristul Slash a părăsit trupa în 1996, iar basistul Duff McKagan a plecat în 1997.

Formula originală Guns N' Roses s-a reunit în anul 2016, când solistul Axl Rose, chitaristul Slash şi basistul Duff McKagan au organizat turneul "Not In This Lifetime...". Turneul, care a început în aprilie 2016 şi s-a încheiat în noiembrie 2019, a devenit a treia serie de concerte cu cele mai mari încasări din toate timpurile - 584,2 milioane de dolari.