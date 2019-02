Fanii din întrega lume au fost dezamăgiți de concertul oferit de Maroon 5, Travis Scott şi Big Boi în pauza Super Bowl 2019

Fanii din întrega lume şi-au exprimat dezamăgirea faţă de concertul oferit de Maroon 5, Travis Scott şi Big Boi în pauza Super Bowl 2019, duminică seara, calificându-l drept un spectacol sub aşteptări, notează The Independent, potrivit Agerpres.

Considerându-l "prea lung" sau pur şi simplu "prost" ori "plictisitor", utilizatorii platformei Twitter nu s-au dat înapoi de la a critica în termeni duri extrem de anticipatul show din pauza finalei Ligii Profesioniste de Fotbal American (NFL), încheiată cu victoria celor de la New England Patriots în faţa celor de la Los Angeles Rams, cu scorul de 13-3."Nu am văzut niciodată Maroon 5 live şi acum încep să înţeleg de ce...", a scris dezamăgit unul dintre utilizatori."Poate să fie acest joc mai plictisitor?", a comentat ironic altul.

"Nu vreau să-i văd vreodată pe Travis Scott şi pe Maroon 5 în acelaşi timp. Este oribil", a scris furios unul dintre utilizatori.



Maroon 5 a dat startul spectacolului de la pauză, interpretând mai multe melodii de pe albumul lor de debut din 2002, "Songs About Jane", spre nemulţumirea fanilor mileniali.



Unii fani au apreciat tributul adus de trupă serialului de animaţie SpongeBob SquarePants şi melodiei "Sweet Victory" (din episodul "Band Geeks", n.red.). Alţii, însă, au criticat faptul că secvenţa animată de doar 30 de secunde din melodie, menită să-l introducă pe Scot, a fost mult prea scurtă, în pofida unei petiţii semnată de 1,2 milioane de persoane ca piesa "Sweet Victory" să fie cântată în întregime în timpul pauzei.



Adam Levine şi Scott au susţinut apoi un duet cu piesa "Sicko Mode" a acestuia din urmă, înainte ca Maroon 5 să interpreteze hitul său din 2014 "Girls Like You", iniţial cântat alături de Cardi B.