Fanii 'Game Of Thrones' solicită ca al optulea sezon al seriei TV să fie refăcut

Fanii ''Game Of Thrones'' au iniţiat o petiţie prin care solicită ca al optulea sezon al seriei TV să fie refăcut, relatează joi Press Association, potrivit Agerpres.

În petiţia creată pe Change.org fanii susţin că drama epico-fantastică ''merită un sezon final care are sens''.Până joi dimineaţă, peste 247.000 de persoane au semnat această petiţie.''David Benioff şi D.B. Weiss s-au dovedit a fi scenarişti teribil de incompetenţi în lipsa materialului sursă'', se arată în mesajul care însoţeşte petiţia.''Această serie merită un sezon final care are sens'', se arată în apelul adresat postului HBO.

Petiţia vine la scurt timp după difuzarea penultimului episod al seriei TV, care a fost intens criticat de fani.



Scriitorul american George R. R. Martin, autorul romanelor pe baza cărora este realizat serialul "Game of Thrones", nu a finalizat încă ultimele două cărţi din seria literară "A Song of Ice and Fire".



Serialul "Game of Thrones" se va încheia pe 19 mai, odată cu difuzarea de către HBO a celui de-al şaselea episod din cel de-al optulea sezon al acestei producţii de televiziune.