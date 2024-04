Fără experiență în domeniu, frizerul de la Jocuri dă vina pe presă după ce a fost dat afară din funcție: 'Se poate numi linșaj!'

Frizerul Cristi Pascu continuă victimizarea, după ce a fost dat afară de la Oficiul pentru Jocuri de Noroc. Dacă ieri a oferit o primă reacție, în care preciza că nu acceptă să fie „linșat”, Pascu revine azi și acuză presa de o campanie țintiă împotriva sa.

„Am fost destituit din cauza presei, pentru că presa s-a focusat în primul rând pe frizerul cel fraier care nu are nicio competență”, a spus Pascu, la postul de televiziune Digi 24.

„În clipa în care cineva are 24 din 24 mașina pe urma lui și a familiei se poate numi linșaj. Drăguț ar fi fost să cercetați un pic mai mult și să vedeți că frizerul e de 5 ani în politică, este de 4 ani consilier local, frizerul a mai fost un președinte de CA la o companie de stat, dar unde miza este mult mai mică financiar, și atunci n-a mai fost nevoie să fie frizer, atunci a fost manager”, a punctat Pascu.

Nu știe de cine a fost propus în funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

„Eu am dat CV-ul de când am venit la partid, un CV de fiecare dată actualizat. Dacă conducerea PNL a analizat mai multe CV-uri și a ajuns la concluzia că eu... La partid ți se cere CV-ul. În clipa în care partidul are nevoie de tine pe o anumită funcție, ți se spune că e posibil să te duci acolo sau acolo. Nu mai știu cine mi-a spus. Am vorbit cu toată lumea. Nu se iau decizii de pe o zi pe alta”, a precizat Pascu.

„O altă chestie pe care presa mi-a pus-o în cârcă: câtă șpagă a dat Pascu. Nu am dat șpagă, nu se pune problema în niciun caz de șpagă pentru o asemenea funcție. Problema este poate tocmai că Pascu e suficient de integru și poate că nu avea loc, că dacă era altcineva acolo, un funcționar care nu avea nicio treabă cu domeniul, dar era funcționar la stat, și care nu știe ce înseamnă un business la nivelul acesta, probabil că acela era competent, era bun”, a mai spus Pascu. „Când ești bussinesman din 1999 și urmezi cursuri de securitate națională, pentru că acel post necesită și așa ceva, eu cred că câte puțin din fiecare au contribuit la numirea mea din partea PNL”, a spus el. Politicianul spune că e deschis pentru o nouă funcție publică oferită de partid: „De ce nu?”

Context

Premierul a semnat miercuri seară demiterea lui Cristi Pascu din funcția de vicepreședintele al Oficiului pentru Jocuri de Noroc, funcție în care îl numise luni, la propunerea PNL. Premierul Marcel Ciolacu a explicat joi motivul pentru care l-a revocat pe Cristi Pascu, „hairstylistul vedetelor” din funcția de vicepreședinte al Oficiului pentru Jocurile de Noroc, la două zile de la numirea în funcție. (pe larg, aici).