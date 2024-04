Premierul explică de ce l-a revocat pe frizerul vedetelor din fruntea Oficiului pentru Jocurile de Noroc. Ciolacu îl contrazice pe Ciucă

Premierul Marcel Ciolacu a explicat joi motivul pentru care l-a revocat pe Cristi Pascu, „hairstylistul vedetelor” din funcția de vicepreședinte al Oficiului pentru Jocurile de Noroc, la două zile de la numirea în funcție.

„Nu avea profil pentru acel post”. Ciolacu a spus că propunerea a venit de la ministrul Finanțelor și a fost verificată de SGG.

„Când vine la mine (propunerea - n.r.) nu stau să verific CV-ul. M-am uitat pe CV și nu are profilul”, a spus joi Ciolacu, citat de hotnews.ro.

Care ar trebui să fie profilul viitorului șef de la ONJN? Un om care a avut treabă cu acest domeniu, a răspuns Ciolacu înainte de ședința de guvern.

Astfel, Ciolacu îl contrazice pe Ciucă, cel care a spus în urmă cu două zile că este benefic faptul că Pascu nu are legătură cu domeniul jocurilor de noroc.

Premierul a semnat miercuri seară demiterea lui Cristi Pascu din funcția de vicepreședintele al Oficiului pentru Jocuri de Noroc, funcție în care îl numise luni, la propunerea PNL. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Demiterea acestuia vine după ce presa a relatat că Pascu, cunoscut în lumea mondenă drept „hairstylistul vedetelor”, nu are nicio legătură cu domeniul, iar studiile nu-l recomandă pentru funcție.

Ciucă spunea că este benefic că Pascu nu are legătură cu domeniul jocurilor

Întrebat despre numire, președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat marți că a fost alegerea partidului și că Pascu are experiență ca antreprenor, iar faptul că nu are legătură cu domeniul este benefic.

„​Este o propunere care se face pe baza selecției la nivelul resursei umane de la nivel de partid și ținând cont că este membru al filialei sector 6, este un antreprenor, nu are legătură cu jocurile de noroc, ceea ce cred că este un lucru foarte bun, a fost propunerea PNL.

Nu este în domeniul frizeriilor, am înțeles că are experiență în domeniul afacerilor, are mai multe companii. Este o alegere a PNL, asta este propunerea noastră și în acest moment faptul că a desfășurat activități care i-au adus o anumită recunoaștere în domeniul care profesează cred că este foarte bun”, a declarat marți, Ciucă, în Parlament.