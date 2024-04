Frizerul vedetelor reacționează dur după ce a fost înlăturat de la Jocurile de Noroc: 'Nu pot accepta să fiu linșat mediatic!'

Cristi Pascu susține că nu poate accepta să fie linșat mediatic doar pentru că are o meserie.

Context: Premierul a semnat miercuri seară demiterea lui Cristi Pascu din funcția de vicepreședintele al Oficiului pentru Jocuri de Noroc, funcție în care îl numise luni, la propunerea PNL (pe larg, aici).

„Am intrat în politică acum 5 ani crezând că pot schimba ceva în țara asta!

Constat însă că am ajuns un infractor național hărțuit 48 de ore pentru că sunt "FRIZER" si am terminat facultatea la 32 de ani.

Provin dintr-o familie modesta financiar și muncesc de la 16 ani iar după liceu, m-am înscris la Facultatea de Construcții unde am studiat 3 ani, facultate pe care însă nu am reușit să o termin deoarece munceam în același timp”, a spus Pascu, pe pagina sa de Facebook.

„Mi-am dorit foarte mult sa ajung un bun profesionist și în loc să încerc să termin Facultatea de Construcții am strâns banii câștigați până în acel moment și am mers în Londra unde am investit în cursuri de specializare la cel mai inalt nivel.

M-am întors în țară și am pus bazele unui antreprenoriat pe care l-am dezvoltat încet și sigur. Am plătit taxe și impozite pentru sute de angajați.

La 27 de ani mi-am permis financiar să încep Facultatea de Drept pentru a mă ajuta la toate contractele comerciale încheiate în activitatea mea managerială.

Sunt hairstylist și am școlarizat sute de elevi cărora le-am pus o meserie în brațe, oameni care acum plătesc taxe și impozite, pe care țara acum îi numește peiorativ "frizeri"

DE CÂND ESTE O RUȘINE ÎN ACEASTĂ ȚARĂ SĂ AI O MESERIE?

În ultimele 48 de ore am constatat cu stupoare că a fi frizer este nedemn pentru o funcție.

Am acceptat aceasta funcție de vicepreședinte ONJN, după 2 luni de verificare la sânge, din toate punctele de vedere.

Pentru ce am fost propus de echipa mea din PNL?

Pentru că vin din lumea afacerilor, pentru că știu să citesc și să interpretez legislație, pentru că înțeleg limita între interesul jucătorilor din piață și interesul public, pentru că știu să formez echipe competente și înțeleg mizele.

Am intrat în politică pentru a crea un mediu favorabil de business cu integritate și etică.

Mulțumesc conducerii PNL pentru numire și susținere dar mai ales pentru faptul că au înțeles că nu pot accepta să fiu linșat mediatic că am o meserie”, a spus Cristi Pascu, pe pagina sa de Facebook.