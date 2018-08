Fărăpenali și integrarea USR între partidele românești

Uniunea Salvați România a anunțat încheierea perioadei legale de strângerea semnăturilor pentru campania Fără penali în funcții publice și cu atingerea unui milion de semnături.

În urma acestui rezultat, putem să considerăm USR a depășit o etapă de maturizare și poate fi numărat acum în rând cu partidele standard. Această integrare în sistemul de partide aduce cu ea și bune și rele.

A fost observată de mai mulți comentatori puterea organizațională care vine odată cu rezultatul atins. În mod notoriu, USR avea o problemă de contact cu cetățenii la firul ierbii. Această problemă pare să fi fost parțial depășită.

Se pune întrebarea dacă rețeaua Fărăpenali poate fi considerată ca fiind o rețea USR, utilizabilă în viitoarele campaniei electorale, sau este doar un fel de rețea civico-politică sui generis. Pentru a răspunde la asta trebuie să ținem cont că partidul funcționează pe două nivele. Pe de o parte, este un partid printre altele - pe de altă parte, el este exponentul cel mai puternic al unei mișcări mai largi, o mișcare de opoziție nu doarfață de PSD ci și de întregul spectru politic. Atâta vreme cât rămâne partidul dominant în acest ecosistem va putea să dispună de aceste resurse și în campania electorală, după cum a dispus și în campania Fărăpenali.

S-a mai comentat despre faptul că, în urma strângerii semnăturilor, USR are acum o bază largă de contacte pe care poate să o folosească în campania electorală. Legal vorbind, operațiunea este extrem de delicată, și nu doar din cauza GDPR. Dar, presupunând că USR are putința și voința să o folosească, lista de adrese nu poate fi utilizată decât pentru o campanie din ușă în ușă sau pentru o campanie de scrisori. Nu este clar dacă o campanie de scrisori este cea mai bună metodă de folosire a banilor iar o campanie din ușă în ușă, pentru a fi eficientă, necesită resurse pe care USR nu le are (minim ~10 000 de militanți pentru o campanie optimă în urban, după o estimare grosieră).

Capitalul cel mai valoros, în opinia mea, nu este unul strict cantitativ, deși acesta contează. Mai important, însă, este faptul că militanții au învățat să se comporte ca organizație, și-au verificat abilitățile, au identificat oameni în care pot avea încredere, etc, etc.

Dar nu totul e roz în Danemarca

Am scris și în alte rânduri că Fărăpenali ni se pare inutilă pentru societate. Nu doar că actualul Parlament nu are nici un interes să o treacă, dar și dacă ar trece, nu cred că are potențialul de a rezolva ce promite că rezolvă . La aceasta se adaugă probleme legal-constituționale asupra cărora nu insist aici.

În schimb, merită menționat, că de la un capăt la altul, campania depinde de perpetuarea câtorva neadevăruri pioase.

În comunicarea publică, USR a promis că inițiativa va elimina „penalii” din funcțiile ele publice. Dar ce este un penal? Pe vremea doamnei Macovei penal deveneai la trimiterea în judecată (dacă nu cumva la începerea urmăririi penale) și nu încetai să fii decât odată cu moartea sau achitarea. USR precizează destul de clar că starea de penalitate începe odată cu o condamnare. Dar când se încheie? Conform propunerii, odată cu reabilitarea (grațierea, etc). Dar nu am simțit niciodată în liniile de comunicare USR că se dorește clarificarea acestui aspect. Ca să testez acest sentiment al meu am căutat cu Google toate paginile de pe site-ul campaniei unde apare cuvântul reabilitare. Nesurprinzător, apare doar în expunerea de motive. Se întâmplă să știu din conversații mai vechi cu Stelian Ion că partidul a ezitat să facă chiar și această mențiune. Amuzant, ce face USR se poate descrie în termeni de bait-and-switch. I se zice ceva pe gură semnatarului, i se ia semnătura iar în Parlament intră ceea ce juriștii cred că este acceptabil din punct de vedere constituțional și al drepturilor omului.

Cel puțin odată Uniunea Salvați România a sugerat cu putere că inițiativa Fărăpenali va duce la înlăturarea lui Liviu Dragnea. Trecând peste faptul că, în momentul de față, proiectul nu va trece prin Parlament fără binecuvântarea dlui Dragnea, această afirmație mai este greșită și din alt punct de vedere. Anume, problema cu Liviu Dragnea este aceea că exercită din umbră funcția de prim-ministru real prin intermediul Vioricăi Dăncilă. Din acest punct de vedere, schimbarea propusă nu rezolvă nimic. Doamna Dăncilă este curată ca lacrima în fața legii.

Ce este interesant aici nu este că un partid spune neadevăruri. Interesant este că militanții USR au acuma o mai bună stăpânire a dublului limbaj politic. La alegerile locale din 2016 observarea unei contradicții în discursul USB te expunea la adânci procese de intenție. Astăzi ești doar rugat, adeseori politicos, să prioritizezi lucrurile frumoase din campanie și partid.







Paradoxal, această asumare mai onestă a activității politice vine printr-un gen de campanie pe care mulți o socot rezervată societății civile. În definitv, spun aceștia, USR poate avea și singură inițiativă legislativă în Parlament. Dar, asta nu umbrește succesul politic și organizațional.

De acum încolo USR va trebui simultan să răspundă pretențiilor tot mai ridicate ale electoratului moderat fără a neglija aportul electoratului anti-estabishment / anti-sistem. USR ne-a arătat că poate să facă politică. Dar abia alegerile ne vor arăta că poată să o facă și eficient.