'Fast and Furious 9' va avea premiera în cinematografe pe 22 mai

Cea de-a noua parte a seriei "Fast and Furious" va avea premiera în cinematografe pe 22 mai, iar trailerul lansat recent îl arată pe personajul lui Vin Diesel într-o confruntare cu propria familie, potrivit gamesradar.com, scrie Mediafax.

Pelicula "Furios și iute 9" este regizată de Justin Lin, sub amprenta căruia au fost realizate părțile 3 - 6 ale francizei.

Din distribuția filmului mai fac parte Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Cardi B, Helen Mirren și Charlize Theron.

Totodată, starul muzicii reggaeton, portoricaniul Ozuna, în vârstă de 27 de ani, și luptătorul John Cena, în vârstă de 42 de ani, vor interpreta roluri în pelicula "Furios și iute 9".

Citește și: Sancțiuni la Spitalul din Reșița, după incidentul revoltător în care un bărbat a fost târât pe hol şi dat afară cu mătura / FOTO

O continuare a filmului "The Fate of the Furious" (2017), noul lungmetraj de acțiune îl prezintă pe Dominic Toretto într-o confruntare cu fratele său mai mic, Jakob, un asasin care colaborează cu Cypher, vechiul inamic al personajului interpretat de Vin Diesel.

Primul film al francizei "Fast and Furious" a fost lansat în 2001. Aceasta este franciza cu cel mai mare succes a companiei Universal și a generat încasări totale de 5,8 miliarde de dolari.