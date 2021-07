Fata care a fost notată cu 3 la Evaluarea Națională e în stare de șoc: 'Fetiţa repeta într-una: Asta nu e nota mea!'

O elevă de șa Școala nr. 28 din Galați, Maria Alexia, a primit nota 3 la Matematică la Evaluare Națională, dar după contestație a fost notată cu 8,25. Autoritățile au început o anchetă în acest caz, în timp ce mama fetei susține că eleva a trecut printr-o adevărată dramă.

Mama fetei a vorbit cu jurnaliștii de la publicația Adevărul.ro și a explicat toată situația. „Fetiţa mea a fost mereu un copil de 9 şi 10, cuminte, bun, muncitor, care nu a pus niciodată probleme. De asta şocul a fost, probabil, şi mai mare. Când a ieşit din examen, ştia cu aproximaţie ce notă va obţine. S-a consultat şi cu doamna profesoară de matematică. Ştia unde a greşit, nu s-a aşteptat să primească nota 3. Am fost şocaţi, am simţit că ne fuge pămânul de sub picioare. Iniţial am crezut că am băgat alt cod, am repetat de mai multe ori operaţiunea. Fetiţei nu îi venea să creadă. Doar afirma: asta nu e nota mea, asta nu e nota. A fost o traumă. Şocul şi emoţiile au fost foarte mari”, povesteşte Roxana Necula, mama elevei. „Cei care au făcut această eroare ar trebui daţi afară din învăţământ, nu ar mai trebui să fie lăsaţi să profeseze. Ar putea face astfel de erori şi la clasă”, a mărturisit mama fetiţei pentru Adevărul.ro.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că se vor lua măsuri astfel încât cazuri smilare să nu mai aibă loc.

